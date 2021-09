Stevie Wonder en tête d’affiche de Global Citizen Live

Stevie Wonder s’ajoute comme tête d’affiche à la programmation étoilée du mégaconcert Global Citizen Live , qui se tiendra pendant 24 heures sur six continents, le 25 septembre. L’événement a pour objectif d'attirer l'attention sur des enjeux comme la pauvreté, les changements climatiques et le manque d’accès aux vaccins contre la COVID-19 dans certains pays.

Le légendaire auteur-compositeur-interprète américain s’ajoute à une liste impressionnante d’artistes dévoilée en juillet pour cet événement qui rappelle le Live Aid de 1985, comme Jennifer Lopez, Billie Eilish, Ed Sheeran, Coldplay, Usher, Metallica et les Black Eyed Peas, entre autres.

C'est un plaisir et un honneur de me joindre aux artistes qui utilisent leur talent pour célébrer l’événement de Global Citizen en faisant leur part pour contrer les changements climatiques et la faim dans le monde , a affirmé Stevie Wonder dans une déclaration obtenue par le magazine Rolling Stone. Nous sommes le village!

Financer des vaccins et la lutte contre la famine

Le PDG de Global Citizen, Hugh Evans, espère que l'événement, qui coïncide avec l'Assemblée générale des Nations unies, incitera les gouvernements, les entreprises et les philanthropes à financer 1 milliard de doses de vaccins contre la COVID-19 d'ici la fin du mois de septembre. Ces doses seront destinées en bonne partie aux pays africains.

Le groupe espère aussi récolter 6 milliards de dollars américains, soit environ 7,5 milliards de dollars canadiens, pour aider les 41 millions de personnes qui seraient au bord de la famine, et suffisamment d'argent pour planter 1 milliard d'arbres afin de combattre les changements climatiques.

Un événement en direct sur six continents

Global Citizen Live se déroulera sur six continents. Des événements en direct sont prévus à Central Park, à New York, au Champ-de-Mars, à Paris, ainsi qu'à Londres et à Los Angeles. D'autres événements et concerts auront lieu à Sydney, à Rio de Janeiro, à Séoul et à Lagos, au Nigeria.

Le concert doit être diffusé sur CBC, Global et Citytv, au Canada, à compter de 20 h. Il sera également mis en ligne sur les réseaux sociaux de Global Citizen.