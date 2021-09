Un premier duel entre les candidats de Chicoutimi-Le Fjord sans prise de bec

Le débat s'est déroulé sans remous, sans aucune altercation. Il s’agissait davantage d’une tribune et d’une occasion de répondre aux questions des cégépiens plutôt que des face-à-face.

Pendant deux heures, Jimmy Voyer (Parti populaire du Canada), Richard Martel (Parti conservateur du Canada), Jean Duplain (Parti libéral du Canada), Julie Bouchard (Bloc québécois) et Ismaël Raymond (Nouveau Parti démocratique) ont répondu aux questions des étudiants de deux cours de science politique concernant une pléiade de sujets.

D’emblée, chaque candidat s’est présenté à l’auditoire et a dressé les grandes lignes de son parcours. Ils ont aussi ciblé quelques-unes de leurs priorités.

L’ex-militaire de carrière Jimmy Voyer, qui a aussi été candidat pour le Parti conservateur du Québec (PCQ) aux dernières élections et membre du conseil d’administration du défunt parti municipal Alliance Saguenay, a indiqué que sa formation souhaite rétablir l’équilibre budgétaire au pays et recouvrer les droits et libertés des Canadiens, selon lui de plus en plus menacés.

On s’en va vers le chemin de la servitude. Il faut retrouver nos droits et libertés , a-t-il dit, au terme de sa présentation.

Chaque candidat avait une minute pour se présenter et pour répondre aux nombreuses questions des étudiants.

Député sortant, le diplômé en éducation et ex-entraîneur de hockey, le conservateur Richard Martel, a parlé de la complexité d’atteindre les cibles en matière de changements climatiques tout en maintenant une prospérité économique pour la région.

Il a aussi attiré l’attention sur l’importance de miser sur les créneaux porteurs pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean et ses industries phares : l’agriculture, l’aluminium et la forêt.

Le libéral Jean Duplain, issu du domaine numérique, a admis qu’il n’avait pas du tout prévu de se lancer en politique un jour. Il l’a fait pour l’environnement, lui qui a pris sa décision de se présenter sous la bannière libérale le jour du dépôt du rapport alarmant du GIECGroupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat .

Ismaël Raymond s’est fait connaître en raison de ses fonctions d’ex-adjoint de l’ancienne députée du NPDNouveau Parti démocratique dans Jonquière, Karine Trudel, auprès de laquelle il a travaillé entre 2015 et 2019. Il s’est présenté comme un progressiste dont le parti a à cœur la justice sociale et la protection de l’environnement.

Des étudiants du Cégep de Chicoutimi ont posé des questions et assisté aux échanges entre les candidats des cinq partis. Photo : Radio-Canada / Catherine Gignac

La syndicaliste Julie Bouchard, bien connue pour son rôle de présidente du Syndicat des professionnelles en soins du Saguenay-Lac-Saint-Jean (FIQ), s’est dite mobilisée par divers enjeux, notamment la protection de la langue française.

La question des langues officielles a d’ailleurs ouvert officiellement l'activité.

On n’a rien dans notre plateforme sur les langues officielles. En quatre ans, ce n’est pas vrai qu’on peut régler tous les problèmes et tous les enjeux dans notre pays , a dit Jimmy Voyer avec candeur.

Pour Richard Martel, il est impératif que la Loi 101 soit appliquée aux entreprises sous le giron de la charte fédérale.

Il faut moderniser absolument les lois sur les langues officielles, chose que le gouvernement en place tarde à faire. Il faut mettre des mesures en place pour que les nouveaux arrivants maîtrisent bien le français , a-t-il plaidé.

Il fallait s’attendre à un son de cloche similaire de la part de la candidate bloquiste en ce qui a trait à l’apprentissage de la langue de Molière par les immigrants qui s’implantent au Québec.

Il y a 300 millions de personnes au monde qui parlent le français à travers le monde, ce n’est pas banal. Quand on fait ce genre de cheval de bataille, il faut y croire. Pour nous, inévitablement, c’est un dossier qui nous tient à cœur. Quand on parle au téléphone et qu’on arrive dans un restaurant, peu importe l’endroit au Québec, on s’attend à se faire parler en français et non en anglais. On doit s’y attarder et ne pas lâcher le morceau. Lorsque de nouveaux arrivants arrivent ici au Québec, la priorité doit être le français , a plaidé la représentante du parti d’Yves-François Blanchet dans Chicoutimi-Le Fjord.

Pour Jean Duplain, qui n’a pas manqué de rappeler les propos de son chef Justin Trudeau prononcés lors du débat national de la veille, alors que le premier ministre sortant a réitéré son sentiment d’appartenance au Québec, il faut défendre notre langue française .

C’est une priorité, en ayant en tête la réalité qu’on est dans un pays majoritairement anglophone. Il faut continuer aussi d’aider les francophones hors Québec. Une citation de :Jean Duplain, candidat, PLC, Chicoutimi-Le Fjord

Le jeune candidat néodémocrate a mis en relief le fait qu’il faut avoir des moyens pour mettre en place des structures dans les établissements postsecondaires permettant d’offrir des services bilingues partout au Canada.

On exige qu’il n’y ait que des juges bilingues à la Cour suprême du Canada et on appuie l’application de la Loi 101 aux entreprises qui sont de juridiction fédérale , a indiqué Ismaël Raymond.

Réchauffement de la planète

Connus pour leurs réserves à l’égard de l’urgence climatique, les conservateurs ont livré un point de vue tout sauf tranché, par la voix de celui qui porte le titre de lieutenant conservateur au Québec

On le sait que la planète se réchauffe. On parle de cibles, de cibles et de cibles. Il faut commencer par les atteindre ces cibles. On a beau les mettre à 45 %, à 65 %, on n’est pas capable de les atteindre. On s’est fixé 30 %. C’est la cible qu’on s’est fixée parce qu’on pense que c’est réaliste. Quand on va atteindre nos cibles, c’est là qu’on va pouvoir accélérer les choses , a énoncé Richard Martel. Il a du même souffle reconnu que le Canada a encore besoin de pétrole, mais que la transition doit se faire rapidement et qu’il faut de moins en moins en utiliser

Jean Duplain juge qu’Ottawa ne va pas assez vite en matière de lutte aux changements climatiques et qu’il est capital de développer une autonomie alimentaire.

Le porte-étendard du NPDNouveau Parti démocratique a pour sa part livré un plaidoyer en faveur de l’atteinte de la carboneutralité et de l’abolition de programmes de subventions aux compagnies pétrolières et gazières.

Il faut respecter l’engagement qu’on a pris au G20 d’éliminer les subventions aux combustibles fossiles. On les élimine complètement. Il n’y a pas d’achat de pipeline ou de subvention possible pour des compagnies pétrolières ou gazières. Il faut avoir une loi qui interdit toutes ces subventions-là. Il faut avoir des initiatives concrètes comme un Code national du bâtiment, où tous les bâtiments construits devront être carboneutres , a avancé le candidat de Jagmeet Singh.

Julie Bouchard croit que le réchauffement de la planète est un enjeu qui aurait dû être pris de front il y a plusieurs années.

L’ OMSOrganisation mondiale de la santé dit que si on est capable de réduire les GESgaz à effet de serre de manière considérable, on pourrait sauver un million de vies par année d’ici 2050. On est rendu au 21e siècle, l’environnement, les changements climatiques, pour nous, au Bloc, c’est extrêmement important de s’y attarder pour qu’on soit le plus vert possible. Une citation de :Julie Bouchard, candidate, Bloc québécois, Chicoutimi-Le Fjord

Le candidat du Parti populaire du Canada (PPC) pense que le pays ne peut, à lui seul, régler tous les problèmes en la matière.

Le choix qu’on a, c’est est-ce qu’on développe le plus vert possible ici au Canada ou on laisse tomber certains projets de développement. Il y a des investissements qui vont se faire ailleurs dans des juridictions environnementales où les normes environnementales sont beaucoup plus basses , prédit Jimmy Voyer.

Les étudiants ont posé des questions dans des domaines aussi variés que l’aide médicale à mourir et la reconnaissance du sport électronique (Esport) aux Jeux olympiques. L’instauration de semaines de travail de quatre jours, les féminicides, le système judiciaire et carcéral ont aussi été abordés. Au sujet de l’identité de genre et de l’homosexualité, tous les candidats ont fait preuve d’ouverture. Richard Martel a dit avoir plusieurs amis gais et Jimmy Voyer a confié avoir travaillé avec une personne trans alors qu’il était major dans les Forces armées et que cela n’a jamais posé problème, même si, a-t-il rapporté, la situation a présenté certains défis en termes opérationnels.

Le scrutin aura lieu le 20 septembre.