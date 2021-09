Martine Bouchard, la PDG de l’Hôpital Saint-Boniface, quitte son poste

Mme Bouchard quittera ses fonctions pour des raisons personnelles, notamment pour prendre soin d’un membre de sa famille avec des enjeux de santé au Québec , indique le communiqué.

Elle occupe le poste depuis trois ans et demi. Il restait 18 mois avant la fin de son mandat.

Mme Bouchard laisse l’hôpital dans une excellente position, tant au niveau de la gouvernance que de la rigueur dans les processus de gestion , affirme le communiquéqui précise que, « au cours de son mandat, elle a supervisé la rénovation et l’agrandissement du service des urgences et de l’aile psychiatrique, notamment ».

Je suis attristée de quitter mon poste et Winnipeg. Depuis 2018, j’ai donné tout mon coeur à Saint-Boniface et à la communauté. Je suis fière du travail accompli et je remercie sincèrement toutes les personnes qui m’ont accueillie et qui ont fait de Winnipeg ma maison pour ces belles années professionnelles. Je n’oublierai jamais la compassion qui anime les gens de Saint-Boniface , affirme Mme Bouchard par voie de communiqué.

Elle quittera officiellement ses fonctions le 15 octobre.

Nicole Aminot, la directrice des finances, prendra la relève en tant que présidente-directrice générale par intérim. Elle travaille à l’Hôpital Saint-Boniface depuis 13 ans.

Des voyages critiqués

Mme Bouchard avait été critiquée en août 2020 pour avoir passé plusieurs mois au Québec pendant que l’Hôpital Saint-Boniface luttait contre la première vague de la pandémie de COVID-19. À son retour, une exemption lui avait permis de ne pas se placer en quarantaine. Elle disait toutefois porter le masque et respecter la distanciation sociale.

Elle est retournée au Québec pendant la dernière période des Fêtes et à son retour elle ne s’est pas isolée.

Le Manitoba imposait alors aux voyageurs qui entraient dans la province de s’auto-isoler pendant 14 jours afin de réduire les risques de propagation de la COVID-19.

Cette ordonnance s’applique en ce moment à ceux qui ne sont pas doublement vaccinés.

Le contrat de Mme Bouchard, signé avant la pandémie, lui permettait de retourner chaque semaine au Québec pour voir ses enfants et son mari.