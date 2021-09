Saint-Félix-d’Otis écope d’une amende de 5000 $ pour une coupe d’arbres illégale

Le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) a constaté que la municipalité avait coupé les arbres sur une superficie d'environ 9000 mètres carrés en bordure d'un ruisseau et dans un milieu humide.

Sans vouloir accorder d'entrevue enregistrée, le maire Pierre Deslauriers indique que la municipalité n'a pas l'intention de contester la sanction imposée par Québec. Il ajoute que des mélèzes ont été plantés dès cette semaine, en conformité avec un plan approuvé par le MELCCministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques .

Les arbres à planter ont été amenés sur place à bord d'une camionnette. Photo : Gracieuseté de Saint-Félix-d'Otis

Du salissage, accuse le maire

Le maire Deslauriers accuse d'autre part l'ancien député Jean-Marie Claveau et son entourage de mener une campagne de salissage à son égard en vue de l'élection du 7 novembre. Jean-Marie Claveau n'a toujours pas déposé son bulletin de candidature officiel, mais il a déjà indiqué être en réflexion. Pierre Deslauriers a de son côté confirmé son intention de se représenter à la tête de la municipalité.

Pas d'enquête dans un autre dossier

Dans un autre dossier, le maire Deslauriers a fourni à Radio-Canada une copie d'une lettre du Commissaire à l'intégrité municipale et aux enquêtes du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Ce dernier confirme à la municipalité qu'il n'a pas trouvé matière à enquête dans le dossier d'un raccordement au réseau d'aqueduc jugé illégal par un citoyen de l'endroit.

Le maire de Saint-Félix-d'Otis, Pierre Deslauriers Photo : Radio-Canada / Catherine Paradis