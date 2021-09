Logement et environnement, deux enjeux liés de la campagne

Les principaux partis fédéraux ont fait des promesses pour améliorer la situation sur ces deux fronts. Ce qui ne semble toutefois pas lié, à première vue, c’est que ces deux enjeux sont liés.

L’approche des gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux pour s’attaquer à la crise du logement aura des conséquences sur les efforts pour limiter les émissions de gaz à effet de serre.

À la base, le problème est simple : plus de gens ont besoin d’un logement, tout type confondu, qu’il y a de logements disponibles.

Un rapport de la Banque Scotia concluait que le Canada est le pays du G7 où il y a le moins de logements par tranche de 1000 habitants. Et ce ratio est en baisse depuis 2016, en raison de l’augmentation de la population.

La solution qui semble la plus facile serait de construire plus de logements. Cela risquerait, cependant, de créer encore plus d’étalement urbain, de réduire les espaces verts, d’entraîner la construction de plus de routes sur lesquelles rouleraient plus de véhicules.

L'étalement urbain contribue à la congestion routière. Photo : La Presse canadienne / Kevin Frayer (archives)

Selon Dianne Saxe, qui a été la dernière commissaire à l’environnement de l'Ontario avant l’abolition du poste par le gouvernement de Doug Ford, le pétrole et le diesel utilisé dans les véhicules est la principale source de gaz à effet de serre en Ontario.

Il y a toutefois une solution, pour réduire les émissions et répondre aux besoins en matière de logement, selon Hannah Teicher, chercheuse à l’Université de Victoria.

La priorité est d’utiliser au maximum les édifices qui sont déjà construits , a-t-elle déclaré.

Les recherches de Mme Teicher s’intéressent notamment à l’empreinte carbone de l’extraction, de la transformation et du transport des matériaux utilisés pour la construction de logements.

Elle souligne que beaucoup d’appartements construits pour des locataires après la Deuxième Guerre mondiale ont grand besoin d’être rénovés.

Rénover ces logements équivaudrait à maintenir, sans l’accroître, l’empreinte carbone liée à leur construction, selon la professeure Teicher.

Un programme national de rénovation des logements pourrait aussi créer des emplois, selon l’ampleur des travaux requis.

Elle croit également que la COVID-19 pourrait avoir entraîné une baisse de la demande pour les locaux commerciaux et les bureaux, qui pourraient être utilisés pour des logements, même si l’ampleur du phénomène est encore floue.

En construisant plusieurs logements sur un terrain autrefois réservé à une maison unifamiliale, on augmente la densité. Photo : La Presse canadienne / GRAEME ROY

Il y a un exemple de ce type à Calgary, où un ancien immeuble de bureaux est converti en immeuble à logements abordables.

Évidemment, ce n’est qu’une partie de la solution, puisque nous ne pouvons répondre à la demande juste avec les édifices qui sont déjà construits , reconnaît Hannah Teicher.

Keith Brooks, de l’ ONG Organisation non gouvernementale Environmental Defence, pense qu’il faut absolument accroître la densité pour que le transport en commun électrifié devienne une option viable. Cela permettrait aux résidents d’avoir une alternative à l’automobile.

Nous devons construire un peu plus comme cela se fait en Europe, honnêtement, où les gens ont moins besoin d’avoir leur propre véhicule pour les courtes distances , dit-il. Ils peuvent marcher, faire du vélo ou utiliser les transports en commun.

Les règlements de zonage en place sont un obstacle à l’application de cette approche dans de nombreuses municipalités.

Des villes nord-américaines comme Portland ont toutefois pris le taureau par les cornes en 2020 et permis la construction d’édifices qui comptent jusqu’à six logements sur des terrains qui ne pouvaient autrefois accueillir qu’une maison individuelle.

Dans le cas des édifices à six logements, trois doivent toutefois être considérés comme des logements dont le loyer est abordable.

D’après les informations de Lucas Powers de CBC