Toutes les écoles du conseil scolaire public de Medicine Hat ont des cas de COVID-19

Chaque école du conseil scolaire public de Medicine Hat signale des cas de COVID-19. Au total, le conseil scolaire recensait plus de 30 cas mercredi.

Les cours ont débuté le 30 août dans les écoles du conseil scolaire public de Medicine Hat qui comprend 17 établissements au total.

Mark Davidson, le directeur du conseil scolaire, précise qu'il a été informé de la présence de cas positifs au cours de la semaine dernière.

Étant donné que les cas positifs de COVID-19 continuent d'augmenter dans notre communauté, nous nous attendons à ce que des cas positifs continuent d'être présents dans nos écoles , indique un communiqué du conseil scolaire.

La sécurité de nos élèves et de notre personnel est notre priorité absolue. Une citation de :Conseil scolaire public de Medicine Hat

En réponse aux cas de contamination, le conseil scolaire a indiqué qu’il accentuera certaines mesures, telles que l'amélioration du nettoyage quotidien, le port du masque obligatoire, une ventilation adéquate et la distanciation physique.

Le taux d’absentéisme devient alarmant

Les écoles doivent informer la santé publique si la proportion de personnes absentes pour cause de maladie atteint 10 % du nombre total de personnes habituellement présentes à l’école ou en cas d'un nombre important de malades .

Dans ce cas, Services de santé Alberta (AHS) pourrait recommander des mesures supplémentaires, selon le conseil scolaire.

Le taux d'absentéisme augmente à un rythme alarmant d’après M. Davidson. Tandis que de nombreuses écoles dépassent les 10 %, d'autres atteignent les 20 %, selon lui.

Nous devons deviner les raisons de ces absences, car nous n'avons aucune des données en lien avec les tests et le traçage , dit-il.

Le mois dernier, la province a publié un plan de retour à l'école de cinq pages, dans lequel il est précisé qu' AHSServices de santé Alberta ne préviendra pas les écoles lorsqu'un élève ou un membre du personnel sera déclaré positif à la COVID-19.

Les élèves ne sont également plus tenus de s'isoler s'il y a un cas de COVID-19 à l'école, même si ce cas se trouve dans leur classe.

Mark Davidson confie qu’il aimerait voir la province réimplanter les services d' AHSServices de santé Alberta auprès des écoles, comme la recherche des cas contacts, afin de les aider.

L'Alberta est actuellement aux prises avec une quatrième vague de COVID-19. Toutes les opérations chirurgicales non urgentes sont reportées ou annulées à Calgary et ailleurs dans la province c'est plus de la moitié des chirurgies qui sont reportées.

Avec les informations de Hannah Kost