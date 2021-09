Hausse importante des contributions de Centraide en Abitibi-Témiscamingue

Il s’agit d’une hausse importante des partenariats réguliers de Centraide, alors que l’organisme avait distribué 425 000 $ en 2019. Le fonds d’urgence, mis en place en raison de la pandémie, a pour sa part généré des investissements de près de 1 million de dollars.

On a vraiment le vent dans les voiles, se réjouit la directrice générale, Mélanie Perreault. La mise en place d’un cabinet de campagne a fait une grande différence. Ça nous a permis de développer de nouveaux partenariats pour des campagnes en milieu de travail et des dons corporatifs. Les gens ne voient plus juste Centraide comme un bailleur de fonds qui redistribue de l’argent. Nos partenariats et notre travail auprès des organismes sont beaucoup plus larges que ça.

Centraide ATNQ n’a pas fixé d’objectif précis pour sa 38e campagne de financement, qui a été lancée jeudi lors du Tournoi de golf des directeurs de mines à Val-d’Or, qui s’est tenu sous la présidence d’honneur de Daniel Paré, d’Agnico Eagle.