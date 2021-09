Un projet de 10 M$ du Groupe Tanguay en voie de se réaliser à Rimouski

Un nouveau complexe ayant pour but de mieux desservir la population rimouskoise en soins de santé devrait bientôt voir le jour à Rimouski. Le Groupe Immobilier Tanguay finalise les plans pour son nouveau projet de Campus de la santé, qui sera situé sur la rue Alcide C.-Horth, au coin de la 2 e rue à Rimouski.

Le Groupe Tanguay souhaite ainsi créer un complexe immobilier qui abritera des professionnels de la santé tels que des médecins de famille, des pharmaciens, un dentiste et des physiothérapeutes.

Le projet prévoit également la construction de logements locatifs pour les étudiants sur un terrain adjacent, au coin du boulevard Arthur-Buies.

Le Groupe Immobilier Tanguay investira entre 8 et 10 millions de dollars pour ces deux projets dont la construction est prévue en mars 2022 et sera assurée par l’entreprise Construction TechniPro.

L’inauguration du Campus de la santé est attendue pour décembre 2022. Les premiers locataires du complexe résidentiel devraient quant à eux pouvoir emménager en 2023.

Le Groupe Immobilier Tanguay a acheté 11 terrains de la Ville de Rimouski. Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

Le président du Groupe Immobilier Tanguay, Alexandre Tanguay, dit croire au potentiel de la rue Alcide C.-Horth, qu’il qualifie de futur centre-ville de Rimouski .

C’est un endroit qui a des terrains non développés depuis quelques années. On croit au potentiel de ce secteur-là avec toutes les familles puis les logements qui ont été développés dans les 10 dernières années , explique le président.

Un développement attendu sur la rue Alcide C.-Horth

Ce projet du Groupe Immobilier Tanguay est possible grâce à la vente de terrains situés sur la rue Alcide C.-Horth. Ces terrains avaient été mis en vente en 2015 dans le but d'y créer une rue commerciale et résidentielle. Le projet était alors appelé Espace urbain.

Le maire de Rimouski Marc Parent admet cependant que le concept d’Espace urbain sur la rue Alcide C.-Horth s'est développé plus lentement que prévu. C’est un concept peu connu dans la région et ça a pris du temps à démarrer , avoue-t-il. Mais là, c’est un effet d’entraînement notamment avec le campus d’innovation piloté par la SOPERSociété de promotion économique de Rimouski-Neigette .

C’est un bel exemple du dynamisme économique à Rimouski. Une citation de :Marc Parent, maire de Rimouski

Le maire est d’avis que grâce à ses projets de construction de logements locatifs et de Campus de la santé, le Groupe Immobilier Tanguay répond à des besoins urgents à Rimouski, notamment en matière de logements et d’accès à des soins de santé dans un contexte de population vieillissante.

Je pense que ça va être un catalyseur pour d’autres projets d’envergure [dans le secteur d’Alcide C.-Horth]. Je suis très très heureux de la décision de Groupe Tanguay , affirme M. Parent.

Le Groupe Tanguay a acheté 11 terrains à la Ville de Rimouski sur la rue Alcide C.-Horth pour une valeur de 913 000 $. Les plans des deux projets seront dévoilés dans les prochaines semaines.