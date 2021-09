« Nos parents, nos grands-parents pouvaient devenir propriétaires de leur chez-eux en travaillant fort. Pour ma génération, le rêve de la propriété, c'est le cauchemar de l'endettement, a déploré Gabriel Nadeau-Dubois. On a beau travailler fort, la barre est toujours plus haute et les jeunes familles qui gagnent des salaires ordinaires sont carrément exclues du marché. »

Photo : La Presse canadienne / Paul Chiasson