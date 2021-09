Une mission de recrutement en France pour contrer la pénurie de main-d’œuvre

Plus tôt cet été, le CLD a organisé une mission similaire au Maroc. La prochaine, qui aura lieu en mode virtuel du 20 novembre au 4 décembre, priorisera les domaines de la restauration, du secteur manufacturier, des technologies de l’information et de la construction.

La directrice main-d’oeuvre et immigration au CLD, Claude Thibault, indique que cette mission présente de nombreux avantages pour les entreprises

Elle est en France, donc on peut s’assurer qu’il y aura moins de défis de francisation avec ce profil d’employés. Deuxièmement, on a des programmes plus souples auxquels on aurait accès. Troisièmement, il y a une entente [gouvernementale] qui vient de permettre aux entreprises d’avoir des assouplissements sur certaines catégories de poste. Donc pour toutes ces raisons, j'inviterais les entreprises à nous contacter au CLD , indique-t-elle.

La mission recrutera des travailleurs étrangers temporaires pour un permis de travail d’une durée de deux ans.

Le CLD reconnaît que les travailleurs étrangers qui souhaitent s’établir de façon permanente font souvent face à des délais et souhaite les aider dans cette démarche.

À la suite d’avoir complété leur visa de deux ans de travailleurs étrangers, on va voir de quelle façon, le plus rapidement possible, ils vont pouvoir déposer [leur demande] pour leur résidence permanente. Les défis de la COVID-19 n’ont pas aidé non plus. Malheureusement, les délais ont été plus longs que prévu, mais on a confiance que ces délais-là vont pouvoir être révisés de manière positive maintenant que les activités reviennent à la normale , indique Claude Thibault.

Claude Thibault ajoute que le CLD et la Ville de Rouyn-Noranda ont débuté un département de main-d'œuvre et d’immigration pour conseiller les entreprises, particulièrement les PME, si elles considèrent aller chercher des employés à l’étranger, et les accompagner dans le processus.

Les entreprises ont jusqu'au 20 septembre pour s'inscrire à la mission de recrutement. Claude Thibault indique que le CLD a approché la plupart des établissements de restauration et d’hôtellerie de Rouyn-Noranda.