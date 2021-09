Thetford Mines compte la plus forte proportion de cas de COVID-19 au Québec

Selon les données les plus récentes, la région de Thetford Mines compte 214 cas actifs par 100 000 habitants.

Les Etchemins en dénombrent 177 et la Beauce enregistre 103 cas par 100 000 habitants. En comparaison, la région de Laval a 171,3 cas actifs par 100 000 habitants, Montréal a un taux de 99 cas actifs, alors que le taux dans la Capitale-Nationale est de 15,3 cas actifs par 100 000 habitants.

C'est décevant de voir qu'on a eu cette hausse-là. Si on regarde la semaine dernière, en fait, il y avait seulement six cas. C'est à nos citoyens de redoubler de vigilance parce qu'on fait face à la dure réalité , se désole le maire de Thetford Mines, Marc-Alexandre Brousseau.

Le maire de Thetford Mines, Marc-Alexandre Brousseau Photo : Radio-Canada/Pierre-Alexandre Bolduc

Plusieurs facteurs

Le retour en classe et le non-respect des consignes sanitaires semblent expliquer en partie l’augmentation des infections dans la dernière semaine.

Il y a pour le moment 13 cas répertoriés dans les écoles de Thetford Mines. Cinq élèves sont toujours en attente du résultat de leur test de dépistage. Trois classes ont dû être fermées.

Lorsqu'il y a des élèves qui sont non vaccinés qui doivent rester à la maison, ça a un impact, même si on est au début de l'année, sur la réussite des élèves , affirme le directeur général du Centre de services scolaire des Appalaches, Jean Roberge.

Le directeur général du Centre de services scolaire des Appalaches, Jean Roberge Photo : Radio-Canada/Pierre-Alexandre Bolduc

Vaccination

Selon les données du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, 75 % des citoyens de la région ont reçu une première dose, alors que 71 % ont été vaccinés deux fois contre la COVID-19.

Non-respect des mesures

Il semble également que les règles sanitaires ne soient pas respectées par tous.

Certains commerçants se disent épuisés de se battre avec des clients récalcitrants.

Les propriétaires du pub La Baraque ont choisi de fermer leur établissement durant un mois. Photo : Radio-Canada/Pierre-Alexandre Bolduc

Les propriétaires du pub La Baraque ont choisi de fermer leur établissement un mois, afin de permettre aux employés de reprendre leurs forces.

Ça nous a un peu secoués. On n'a pas pris cette décision à la légère. On était rendus là. On avait beaucoup de difficulté à faire respecter les règles sanitaires. On limitait l'accès à énormément de gens, on les frustrait. Ça faisait un peu de grabuge. On a des équipements qui sont brisés , raconte le copropriétaire, Maxime Faucher.

Le maire demande aux citoyens de respecter les normes sanitaires. Marc-Alexandre Brousseau veut à tout prix éviter une hausse des cas qui forcerait l’imposition de mesures plus strictes, comme lors des vagues précédentes.

Faisons ce qu'il faut pour que les commerces restent ouverts. Nos entrepreneurs l'ont eu dur. Nos entrepreneurs ont eu à payer très cher pour cette pandémie. S'il vous plaît, faisons donc notre petit effort pour faire en sorte qu'on puisse demeurer avec une économie qui est ouverte et accessible , soutient-il.

Avec les informations de Pierre-Alexandre Bolduc