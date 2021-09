Marcel Groleau ne sollicitera pas de 6e mandat à la présidence de l’UPA

M. Groleau, un producteur laitier de Thetford Mines, est à la tête de l'UPA depuis 10 ans. Il avait été précédemment président de la Fédération des producteurs de lait du Québec, de 2004 à 2011.

Outre son rôle de président général, M. Groleau a occupé d'autres fonctions ces dernières années, notamment celles de président d'UPA Développement international, de coprésident de la Coalition pour l'exception agricole et alimentaire et de membre du conseil d'administration de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec.

Il conservera ces postes après le congrès général de décembre, au cours duquel un nouveau président général sera nommé, a précisé l'UPA dans un communiqué.

M. Groleau a aussi été vice-président de la Fédération canadienne de l'agriculture et membre du Conseil consultatif de la politique alimentaire du Canada, du Conseil de l'Accord de libre-échange nord-américain et du comité d'audit de l'Organisation mondiale des agriculteurs.

Les conseillers généraux de l'UPA ont salué la contribution exceptionnelle au développement de l'agriculture québécoise de M. Groleau, ainsi que son écoute et sa facilité à mettre en commun diverses opinions et établir des consensus, ses habiletés de communicateur et sa préoccupation pour un dialogue et une compréhension mutuelle entre producteurs et consommateurs .

Les élections aux postes de dirigeants généraux de l'UPA se tiennent tous les deux ans. Les candidats intéressés doivent obligatoirement être agriculteurs.