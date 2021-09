550 M$ pour rénover une usine de pâte à papier à Prince Albert

Avec l'investissement de 550 M$ de la part de Paper Excellence, l’usine devrait produire 350 000 tonnes de pâte à papier Northern Bleached Softwood Kraft ( NBSKNorthern Bleached Softwood Kraft ) par an, à partir de 2023. Cela nécessite environ 1 800 000 m3 de fibre de bois résineux.

La province procède à cette entente d’allocation de bois par l'intermédiaire du ministère de l'Énergie et des Ressources de la Saskatchewan, en vertu de la Loi sur la gestion des ressources forestières.

Le redémarrage de l'usine de pâte à papier Paper Excellence devrait créer plus de 1650 emplois directs et indirects.

L'un des principaux objectifs du plan de croissance de la Saskatchewan est d'augmenter les ventes et les exportations de produits forestiers, et de créer davantage d'emplois liés à la foresterie dans la province , a déclaré la ministre de l'Énergie et des Ressources, Bronwyn Eyre, par voie de communiqué.

Paper Excellence est une entreprise de pâte à papier privée qui possède deux usines en Europe et dix usines au Canada, dont deux usines en Saskatchewan.

L'usine de pâte à papier de Prince Albert a été construite en 1968. Elle a été fermée en 2006 par l’ancien exploitant.