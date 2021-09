COVID-19 : plus forte augmentation en plus de trois mois à Ottawa et dans l’est ontarien

Dans la capitale nationale, 61 nouvelles infections ont été rapportées, jeudi. Il s’agit de la plus haute augmentation quotidienne depuis le 29 mai. Dans l'est ontarien, 28 cas s'ajoutent, du jamais vu depuis le 19 mai. L'Outaouais compte, pour sa part, 24 nouvelles infections.

Malgré la forte augmentation de cas de coronavirus à Ottawa, le nombre de décès est toujours stable à 593.

Six personnes sont hospitalisées en raison du coronavirus, dont une, dans la quarantaine, se trouve aux soins intensifs. On rapporte 318 cas actifs au sein de la population, soit 30 de plus que mercredi.

Huit éclosions sont en cours à Ottawa.

Depuis le début de la pandémie, 28 703 Ottaviens ont contracté la COVID-19, selon les données répertoriées.

Selon les plus récentes informations de Santé publique Ottawa (SPO), les personnes qui ne sont pas vaccinées ont 14 fois plus de risque d’être infectées que les citoyens adéquatement vaccinés.

Près du quart des cas de coronavirus déclarés dans les 30 derniers jours sont dus aux variants, indique SPOSanté publique Ottawa sur son site internet.

Forte hausse dans l'est ontarien

Dans l'est ontarien, le nombre de cas observés jeudi est à la hausse. Le Bureau de santé de l'est de l'Ontario (BSEO) rapporte 28 nouvelles infections, la plus forte hausse depuis le 19 mai dernier.

Actuellement, 83 cas sont actifs sur le territoire du BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario . Trois personnes sont hospitalisées et une se trouve aux soins intensifs.

Toutefois, le nombre de victimes de la COVID-19 reste le même, avec 112 décès depuis février 2020.

En Ontario, 798 cas et 10 décès ont été constatés, jeudi. Il s’agit d’une remontée spectaculaire après avoir passé trois jours consécutifs sous la barre des 500 cas.

Près de 78 % des nouvelles infections touchent des individus qui ne sont pas complètement vaccinés ou dont le statut de vaccination est inconnu, indique la ministre de la Santé, Christine Elliott.

Les autorités de santé provinciales ont également précisé que sept des 10 décès sont survenus il y a plus d’un mois.

24 cas en Outaouais

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais fait état de 24 infections de plus que la veille dans son dernier bilan, mais d’aucun décès de plus.

Depuis le printemps dernier, 13 189 personnes ont contracté le virus. Il ne reste cependant que 233 cas actifs dans la région.

Sur son site internet, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais indique que six personnes se trouvent actuellement à l'hôpital en raison du virus, dont quatre sont aux soins intensifs.

Dans toute la province, 703 cas de COVID-19 ont été répertoriés, jeudi. De ce nombre, 554 personnes n’étaient pas adéquatement vaccinées.

Un seul décès supplémentaire a été constaté dans les 24 dernières heures.