Un nouveau sentier pédestre à Saint-Fabien, tout près du Parc national du Bic

Le parcours offre six points de vue sur le fleuve et les montagnes. La randonnée peut y être pratiquée à longueur d’année, sauf en novembre, pour le temps de la chasse au cerf.

Le maire de la Municipalité de Saint-Fabien, Jacques Carrier, espère créer une forme de barrière pour les touristes avec ce parcours. Il souhaite que ce sentier les oblige en quelque sorte à s’arrêter dans la municipalité, et la découvrir du même coup.

Notre but est de leur montrer à quel point la MRCMunicipalité régionale de comté de Rimouski-Neigette est belle et vaut la peine qu’on s’y arrête et puis qu’on y vive une "secousse".

Une citation de :Jacques Carrier, maire de la Municipalité de Saint-Fabien