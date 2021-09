Le 11 septembre 2001, l'artiste québécois Luc Courchesne se trouve à New York pour l'événement culturel La saison du Québec à New York. Caméra à la main, il tourne des images des attentats, de la première tour du World Trade Center en flammes jusqu'à l'évacuation par bateau. Radio-Canada a obtenu l'exclusivité de ces images et les a présentées à la suite de la tragédie.