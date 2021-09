PolySeSouvient supplie les Canadiens de voter libéral

Le groupe PolySeSouvient a révélé ses couleurs jeudi matin. Après avoir vertement critiqué le gouvernement Trudeau sur la question du contrôle des armes à feu ces derniers mois, le groupe « non partisan » annonce son appui au Parti libéral en vue des élections fédérales du 20 septembre.

Le Parti libéral est le seul parti qui est dans une position pour renforcer le contrôle des armes , a plaidé Nathalie Provost, survivante du féminicide de 1989 à Polytechnique, en conférence de presse jeudi matin.

Le chef conservateur Erin O’Toole a déclaré en début de semaine qu’il maintiendrait le décret des libéraux qui interdit les armes d’assaut de type militaire si son parti était porté au pouvoir le 20 septembre, contrairement à ce que mentionnait la plateforme de son parti.

Or, ce changement de cap n’a pas su convaincre le groupe, qui a vu la nécessité d’organiser une conférence de presse pour dresser le bilan des actions et des engagements des partis politiques.

Nous ne croyons pas une seule seconde la volte-face opportuniste de M. O’Toole face aux armes d’assaut , a fustigé la coordonnatrice de PolySeSouvient, Heidi Rathjen, prenant la parole à tour de rôle en compagnie d'une dizaine d'étudiants.

Selon PolySeSouvient, tous les partis ont échoué depuis 30 ans à tenir tête aux lobbys des armes à feu – mis à part le Bloc québécois –, mais le Parti conservateur a quant à lui démontré qu'il était complètement aligné avec ces groupes de pression.

Ce sont les mêmes contradictions, les mêmes rhétoriques, et la même désinformation , a soutenu Mme Rathjen, en soulignant que le Canada n’a jamais récupéré ses pertes en matière de contrôle des armes depuis le gouvernement Harper .

Si vous tenez à votre sécurité et à celle de vos proches, le Parti conservateur n’est pas le parti pour vous. Une citation de :Nathalie Provost, diplômée de Polytechnique et survivante du massacre

Le groupe PolySeSouvient milite depuis 30 ans pour l'interdiction des armes à feu de type militaire. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

La confiance envers le Parti libéral regagnée

Cet appui au Parti libéral intervient peu après que PolySeSouvient eut accusé le gouvernement Trudeau d'hypocrisie, l'enjoignant à modifier de fond en comble son projet de loi C-21 sur le contrôle des armes à feu.

Avec sa sortie publique jeudi matin, le groupe militant souhaite ainsi faire savoir que de nouveaux éléments lui ont redonné confiance en la capacité du parti à réellement faire bouger les choses, après 32 ans de militantisme.

« Avec les conservateurs, les armes d'assaut redeviendront légales et plus accessibles que jamais », soutient le groupe PolySeSouvient. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Ce qui nous donne espoir, c’est la spécificité de leurs promesses au niveau des armes d’assaut, le fait que leurs promesses constituent une reprise de leur projet de loi C-21, et le plus important, le fait que les réalisations de leurs promesses seront scrutées à la loupe étant donné les événements de la dernière semaine et l’ensemble de l’intérêt qui aura été porté par tous les citoyens canadiens à la question , a expliqué Mme Provost.

En matière de contrôle des armes à feu, le Parti libéral a notamment promis de mettre en œuvre une loi visant à protéger les Canadiens contre la violence armée et de maintenir son plan pour un programme de rachat volontaire d’armes d’assaut.