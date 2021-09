La bande-annonce de The Matrix Resurrections dévoilée

« Je fais des rêves qui ne sont pas que des rêves », déclare Neo à un psychologue dans les premiers instants de la bande-annonce de The Matrix Resurrections, mise en ligne cet avant-midi. Le héros de la célébrissime franchise de science-fiction semble quelque peu confus, mais, comme on peut le voir dans les extraits de scènes d’action qui suivent, il n’a finalement rien perdu de sa vigueur.

Le quatrième chapitre de la saga The Matrix, qui prendra l’affiche le 22 décembre, s’annonce comme un mélange d’ancien et de nouveau. Outre Keanu Reeves, qui reprend l’un des rôles les plus marquants de sa carrière, on retrouve l’actrice canadienne Carrie-Anne Moss, qui avait incarné Trinity dans les trois films précédents. Jada Pinkett-Smith, qu’on a vue dans la peau de Niobe dans les suites Reloaded et Revolutions, est également de la partie.

La bande-annonce fait de nombreux clins d’oeil aux fans, qui remarqueront des références à la mythologie Matrix comme les pilules bleues, un miroir déformant, des Sentinelles, un combat de karaté dans un dojo, le bullet time (cette fois-ci adapté à un lancer de missile), le lapin d’Alice au pays des merveilles...

Parmi les nouveaux venus au générique, notons Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra Jonas, Christina Ricci et Yahya Abdul-Mateen II, qui évoque sans ambiguïté un Morpheus 2.0, malgré le fait que son rôle n’a pas été officiellement défini.

La bande-annonce de The Matrix Resurrections a été dévoilée mercredi par Warner Bros. dans le cadre de CinemaCon, un évènement annuel destiné aux exploitants de salles. Le studio a également montré des images du très attendu The Batman, avec Robert Pattinson, ainsi que The Many Saints of Newark, un prequel à la série télévisée The Sopranos.