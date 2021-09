Projet de modernisation de 10 M$ au parc des Chutes-de-la-Chaudière

La Ville de Lévis prévoit qu’un peu plus de 10 millions de dollars seront investis au cours des prochaines années, afin de moderniser les infrastructures au parc des Chutes-de-la-Chaudière. La première phase des travaux consistera à construire un nouveau pavillon d’accueil.

L’administration municipale évalue que le nouveau pavillon d’accueil coûtera 3,2 millions de dollars. Sa construction devrait débuter à l’automne 2022 pour se terminer en 2023.

Les besoins pour une telle installation sont criants, selon le maire de Lévis, Gilles Lehouillier. Il souligne que le bâtiment actuel est désuet.

Je suis allé encore il y a quelques semaines sur le site et je vais vous dire bien franchement, le pavillon d'accueil, avec 800 000 visiteurs, on ne peut pas le conserver comme ça , affirme-t-il.

Gilles Lehouillier. Photo : Radio-Canada

Le pavillon sera utilisable à l’année. Il comprendra des espaces inexistants dans le pavillon d’accueil actuel .

Il n'y a pas de salle où les gens peuvent par exemple prendre leur lunch, s'abriter en cas de pluie. Il est temps qu'on se donne un pavillon aussi où les gens peuvent se réchauffer à l'année , illustre le maire.

Piste cyclable

Dans une deuxième phase, la Ville de Lévis compte développer un parc linéaire avec une piste cyclable longeant la rivière Chaudière.

Elle relierait l’affluent du fleuve aux chutes de la Chaudière, en passant sous l’autoroute 20. La Ville élabore actuellement les plans de cette future piste cyclable, dont les coûts ne sont pas encore déterminés.

Notre objectif, c'est de donner des points de vue spectaculaires sur la rivière Chaudière que les gens n'auront jamais vu et de les amener de façon sécuritaire en enlevant la contrainte des autoroutes , souligne Gilles Lehouillier.

Aucun projet récréotouristique

L’administration municipale avait présenté, en janvier 2020, un plan de développement du parc qui comprenait la construction d’un hôtel, de jeux d’eau et des bassins aquatiques. Le maire le comparait même au Village vacances Valcartier.

Gilles Lehouillier invitait les promoteurs à soumettre leurs projets pour développer une superficie équivalente à 4 % de la superficie totale du parc des Chutes-de-la-Chaudière.

Le schéma d’aménagement avait été modifié. Toutefois, un an et demi plus tard, aucun projet n’a été soumis.