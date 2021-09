Blanchet refuse toute participation du Bloc à un gouvernement de coalition

Lors d’une mêlée de presse à Gatineau, jeudi, M. Blanchet a été appelé à préciser son souhait de l’élection d’un gouvernement minoritaire et de son maintien au pouvoir pour quatre ans, selon le principe des élections à date fixe.

Un journaliste lui a ainsi demandé s’il pourrait conclure une entente avec d’autres partis, analogue à celle qu’avait faite son prédécesseur Gilles Duceppe avec les néo-démocrates et les libéraux après la réélection d’un gouvernement conservateur minoritaire dirigé par Stephen Harper en 2008.

Non , a répondu du tac au tac M. Blanchet. L'histoire a suggéré fortement que c’était une approche qui pouvait attacher une formation politique , a-t-il poursuivi.

L’obligation pour un gouvernement ou un parti, quel qu'il soit, de s’assurer qu’à chaque fois qu’il veut l’appui du Bloc québécois il devra faire quelque chose qui est bon pour le Québec, c’est la meilleure garantie qu’on ne peut pas avoir , selon lui.

Arrangez-vous pour que ce qui est proposé soit bon pour le Québec. Ou trouvez-vous un autre partenaire pour voter, parce que le Bloc québécois, à la pièce, va faire ses votes.

Nous n’avons aucune velléité de participer à un gouvernement de coalition. Vous ne verrez jamais autour de la table du Conseil des ministres du Canada quelqu’un du Bloc québécois, assurément, tant que je serai là où je suis. Une citation de :Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois

Néanmoins, le chef bloquiste a rappelé qu'il était en faveur d’un gouvernement minoritaire. Le fait est que l’intérêt du Québec est assurément d’avoir la balance du pouvoir, la capacité de préserver les intérêts du Québec dans ce contexte-là. Les autres partis n’ont rien à craindre d’une forte délégation du Bloc, parce que si c’est bon pour le Québec, on va être pour, et si ce n’est pas bon, on va être contre, et en plus on va essayer de l’améliorer.

La préférence de Legault pour les conservateurs n’émeut pas Blanchet

Plus tôt, le premier ministre du Québec, François Legault, a réagi au débat des chefs de mercredi en soutenant que trois partis , nommément le Parti libéral du Canada, le Nouveau Parti démocratique et le Parti vert, faisaient preuve d’ingérence dans les compétences du Québec et des autres provinces, à son avis.

M. Legault a affiché une préférence pour les conservateurs, qui respectent, selon lui, davantage le souhait du Québec d’avoir plus de pouvoirs sur l’immigration, et qui s’engagent à ne pas contester la Loi 21 (Loi sur la laïcité de l’État).

Yves-François Blanchet n’a pas voulu se prononcer sur la sortie de M. Legault comme telle, disant ne pas l’avoir lui-même entendue.

Il a malgré tout lancé un avertissement concernant les conséquences de l’élection d’un gouvernement conservateur à Ottawa.

Dans la plateforme conservatrice, il y a zéro, niet, rien, nada, pour les aînés. Les transferts en santé, c’est l’augmentation de 6 % qui correspond à l’augmentation des coûts de système. Mais l’énorme trou de 35 % qui est demandé par les provinces, il n’y a absolument rien [à ce sujet] dans la plateforme conservatrice , dit-il.

Et il y a "enlever 6 milliards de dollars à L’État québécois [pour les garderies]". C’est pour ça que je vais prendre connaissance moi-même de ce que vous décrivez comme un enthousiasme de M. Legault , a-t-il terminé.

Plus tard, le chef bloquiste a précisé sa pensée dans un tweet à ce sujet.