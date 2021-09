Jennifer Russell et Madeleine Dubé reçoivent l’Ordre du Nouveau-Brunswick

La Dre Jennifer Russell, médecin hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick, est récipiendaire de la plus haute distinction de la province pour le rôle qu'elle a joué dans la gestion de la pandémie et sa détermination à protéger la santé et la sécurité des gens du Nouveau-Brunswick .

Politicienne aguerrie, Madeleine Dubée sera aussi décorée de l'Ordre du Nouveau-Brunswick. Elle a récemment annoncé qu'elle quittera ses fonctions comme vice-rectrice du campus d'Edmundston le 31 décembre.

Madeleine Dubé Photo : Radio-Canada

Armand Caron est reconnu pour sa contribution exceptionnelle au monde éducatif et à la francophonie. Il a entre autres été éditeur-directeur général du quotidien provincial l'Acadie Nouvelle et vice-recteur à l'Université de Moncton, campus de Shippagan.

La carrière de l'infirmière de profession Huberte Gautreau est aussi récompensée. Elle a été fortement engagée dans la promotion de l'égalité des sexes en plus d'être cofondatrice du Carrefour pour femmes. Elle a aussi mené une lutte pour les droits de la personne à l'international.

Huberte Gautreau Photo : Radio-Canada / Patrick Lacelle

Elizabeth Weir reçoit aussi la distinction pour son leadership voué à la promotion de l’égalité et de la justice sociale . Mme Weir a entre autres été cheffe du Nouveau Parti démocratique du Nouveau-Brunswick. La politicienne a quitté le parti en 2005. Depuis, elle voyage pour aider à former de nouveaux élus.

L'homme d'affaires de Moncton, Wesley Armour, est reconnu pour son rôle dans le développement économique de la province. Quand M. Armour a pris la relève de son père, en 1966, l'entreprise de transport comptait dix camions et onze employés. Aujourd'hui, l'entreprise a plus de 2000 employés.

Edward Barrett, David Christie, Constantine Passaris et Ralph Thomas reçoivent aussi l'Ordre du Nouveau-Brunswick.