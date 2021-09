Montréal protège des ateliers d’artistes dans le Mile-End

Des ententes d’une durée de 25 et de 35 ans ont été conclues entre le Regroupement Pied Carré et Allied Properties, ainsi qu’entre Ateliers créatifs Montréal et Gestion Casgrain inc. pour les ateliers situés au 5445, De Gaspé, et au 5425, Casgrain. Elles permettent notamment de freiner la hausse des impôts fonciers pour les artistes.

L’Arrondissement du Plateau-Mont-Royal a adopté des modifications réglementaires qui lèvent certaines interdictions liées à la superficie maximale des usages de bureaux dans les mégastructures du secteur d’emploi Saint-Viateur Est, en échange de quoi les propriétaires immobiliers s’engagent, par le biais de leurs nouvelles ententes, à protéger et à entretenir de grandes superficies d’ateliers d'artistes abordables et pérennes , explique-t-on par voie de communiqué.

Le printemps dernier, le gouvernement du Québec avait annoncé un soutien de 25 millions de dollars pour assurer à long terme la viabilité des ateliers d’artistes de Montréal.

À l’époque, plusieurs artistes, dont Laurence Nerbonne et Marc Séguin, avaient critiqué la spéculation immobilière qui frappait les ateliers d’artistes.