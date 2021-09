Solidarité internationale : le CSI de Sherbrooke reçoit près d’un million $

Le montant de 975 000 $ qui lui est octroyé sur 3 ans lui permettra d'appuyer ses projets de solidarité internationale au Mali, au Pérou, en Haïti et au Nicaragua, mais aussi de poursuivre les activités d'éducation à la citoyenneté mondiale en Estrie. De plus, cette somme aide à garder la porte ouverte aux opportunités de stages internationaux.

Le directeur général du CSICarrefour de solidarité internationale , Étienne Doyon, explique que le ministère des Relations internationales du Québec (MRI) a accordé cette somme en fonction de la mission que remplit le CSICarrefour de solidarité internationale . Par le passé, l’argent était versé en fonction de projets précis.

Nous pourrons ainsi mieux nous adapter aux besoins de nos partenaires locaux. Nous l'avons vu avec la pandémie, nous devons ajuster nos actions selon la conjoncture des pays où nous intervenons [...] Les délais administratifs étant maintenant réduits, nous allons pouvoir nous concentrer davantage sur nos actions de solidarité avec nos partenaires locaux , indique Étienne Doyon.

Cette latitude donnée par le MRIministère des Relations internationales permet de mieux cibler nos interventions en fonction de l’analyse faite par nos partenaires sur le terrain et d'ajuster notre programmation. Une citation de :Etienne Doyon, directeur général du CSI

De nombreux projets sur le terrain

Au Pérou, le CSICarrefour de solidarité internationale pourra poursuivre ses programmes de sensibilisation et de prévention de la violence envers les femmes, ainsi que ceux liés à la santé sexuelle et reproductive. Ce sont les zones de Comas, situées au nord de la capitale Lima et de Quillabamba, qui sont ciblées par l’organisme Ayni Dessarollo, le partenaire-terrain du CSICarrefour de solidarité internationale .

Au Nicaragua, le CSICarrefour de solidarité internationale intervient en matière de changements climatiques, d'agriculture et fait également des actions auprès des femmes des communautés situées dans la zone sèche de l’Amérique centrale. En Haïti, les projets portent également sur les changements climatiques.

Pour le Mali, la programmation du CSICarrefour de solidarité internationale , avec le partenaire Kilabo, permet d’intervenir en entrepreneuriat avec les femmes et les jeunes des Fédérations paysannes, notamment avec l’accélérateur entrepreneurial Desjardins de l’Université de Sherbrooke.

En attente de la reprise des stages à l'étranger

Étienne Doyon mentionne que les stages internationaux ont été mis sur pause en raison de la pandémie au Pérou et au Nicaragua, mais aussi en raison des situations politiques difficiles en Haïti et au Mali.

Nous sommes en analyse concernant ce qu’il sera possible de reprendre. Le Pérou a été très affecté par la pandémie de la COVID-19 avec un nombre de morts très élevé. Au Nicaragua, il n’est pas facile d’obtenir des données fiables. Au Mali et en Haïti, ça va au-delà de la pandémie , indique Étienne Doyon.

Des stages à distance ont toutefois pu se dérouler au cours des derniers mois.

Cette formule nous a permis de poursuivre notre implication avec nos partenaires. Ces stages à distance ont aussi rendu possible une expérience de solidarité internationale à des participants qui avaient des problèmes de mobilité, ce qui nous a rendus encore plus inclusifs , signale Étienne Doyon.