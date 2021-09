Financement du 3e lien : Lehouillier décoche une flèche à l’endroit des libéraux fédéraux

Le financement de la construction du 3e lien par Ottawa, à hauteur de 40 %, fait partie des demandes présentées par Gilles Lehouillier pour la campagne électorale.

Le maire accuse les libéraux de maintenir un certain flou autour de leur position.

Ça prend une position ferme. Le gouvernement a manifesté son intention de déposer un projet dans lequel il va demander au fédéral de financer 40 %. La population de Québec, Lévis, de la Côte-de-Beaupré, Bellechasse et Chaudière-Appalaches surveille ça. Les gens ne se contenteront pas de "si" et de "peut-être" , prévient-il.

Le candidat libéral de Québec, Jean-Yves Duclos, a souligné il y a quelques jours les inquiétudes de plusieurs citoyens des quartiers centraux face au projet. Il a aussi dénoncé le fait que le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a indiqué que le 3e lien pouvait être écologique.

Quand j’entends ça, ça m’irrite que quelqu’un puisse dire que c’est quelque chose d’écologique quand ça aurait un impact substantiel sur la qualité de l’air, sur la congestion, sur la pollution , a lancé M. Duclos le 6 septembre, en marge d'une conférence de presse.

Toutefois, son parti n’a toujours pas indiqué s’il était favorable ou non au financement du 3e lien par le gouvernement fédéral.

Il faut une position claire, parce que quand on reste sur la clôture et qu'on tombe, on risque de se blesser avec les barbelés.

Une citation de :Gilles Lehouillier, maire de Lévis.