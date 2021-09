703 nouveaux cas de COVID-19 et un décès de plus au Québec

Un nouveau décès lié à la maladie a été déclaré ces dernières 24 heures. Le bilan des pertes de vie attribuables à la COVID-19 s’établit maintenant à 11 297 au Québec.

Ces dernières 24 heures, le nombre d’hospitalisations est passé à 198 pour l’ensemble des hôpitaux de la province, soit une augmentation notable de 20 cas par rapport à la veille.

Parmi les personnes hospitalisées, 70 sont traitées aux soins intensifs, soit une de moins que dans le dernier bilan.

Les opérations de dépistage se poursuivent pendant ce temps sur l’ensemble du territoire, où 25 410 prélèvements ont été effectués le 7 septembre.

D'après les plus récentes données de l’ Institut national d'excellence en santé et services sociaux (INESSS), du 28 août au 3 septembre, le nombre de nouveaux cas de COVID-19 a augmenté de 23 % au Québec par rapport à la semaine précédente (4387 versus 3574).

Évolution de la COVID-19 au Québec

Vaccination

Plus de 25 737 doses supplémentaires ont été administrées aux Québécois, soit 23 737 injectées au cours des dernières 24 heures et 2000 doses de plus administrées avant le 8 septembre.

La santé publique ajoute aussi au bilan 130 700 doses administrées hors de la province, ce qui porte à 12 674 368 le nombre de doses de vaccin injectées à des Québécois depuis le début de la campagne de vaccination, en décembre dernier.

Selon les données de l’Institut de santé publique du Québec (INSPQ), 82,5 % des Québécois de 12 ans et plus ont reçu à ce jour deux doses du vaccin contre la COVID-19.

Selon le ministre de la Santé, Christian Dubé, 10 000 rendez-vous pour une première dose ont été pris mercredi au Québec. Je rappelle que les travailleurs des milieux de soins, publics et privés, ont jusqu’au 15 octobre pour recevoir leurs 2 doses du vaccin , a ajouté le ministre sur son compte Twitter.

Aujourd'hui, c’est 9/10 personnes [admises aux soins intensifs] qui n’étaient pas adéquatement vaccinées. Ça montre que les personnes non vaccinées ont BEAUCOUP plus de risques de complications. Une citation de :Christian Dubé, ministre de la Santé du Québec

Augmentation rapide des hospitalisations

Du 28 août au 3 septembre dernier, le nombre d’hospitalisations a augmenté de 40 % par rapport à la semaine précédente, note l'INESSS. Photo : (Evan Mitsui/CBC)

Selon les chiffres de l’INESSS, du 28 août au 3 septembre, le nombre d’hospitalisations a augmenté de 40 % par rapport à la semaine précédente. Les citoyens de la grande région de Montréal représentent par ailleurs 80 % des patients hospitalisés en raison de la COVID-19.

Le nombre de cas qui pourraient nécessiter un séjour aux soins intensifs (51) est également en augmentation, comparativement à la semaine précédente (31) , notent les analystes de l’INESSS.

Compte tenu de la situation, l’INESSS ne prévoit pas de dépassement des capacités hospitalières au cours des deux à trois prochaines semaines dans l’ensemble du Québec.

Mais les ressources risquent d’être nettement plus sollicitées dans la région de Montréal cependant.

Pour Montréal et ses régions proches, les projections suggèrent que le taux d’occupation des lits réguliers et de soins intensifs augmentera dans les trois prochaines semaines. Cette augmentation pourrait être plus marquée aux soins intensifs et davantage dans les régions de Montréal et Laval , prévient l’INESSS.

Une augmentation est aussi prévue dans les autres régions, mais de façon moins marquée, précise l’INESSS.

Les projections de l’INESSS sont élaborées en tenant compte de la progression du virus, de la couverture vaccinale et de celle du variant Delta.

Progression de la maladie

On compte actuellement 5837 cas actifs de COVID-19 et 340 éclosions actives sur le territoire québécois.

Par ailleurs, Laval demeure la région où la contagion est la plus forte avec un taux de cas actifs de 171,3 par tranche de 100 000 habitants, Montréal vient en deuxième position avec un taux de cas actifs de 99,2, suivie de Lanaudière à 91,7 cas pour 100 000 habitants.

La moyenne québécoise s’établit quant à elle à 67,9 cas pour 100 000 habitants.