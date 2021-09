Un gouvernement minoritaire conservateur est préférable, laisse entendre Legault

Selon le premier ministre du Québec, tous les nationalistes intéressés à ce que la province obtienne plus de pouvoir doivent se méfier de trois partis aux tendances centralisatrices.

Moi, je suis nationaliste, je veux que le Québec soit plus autonome, ait plus de pouvoir, et il y a trois partis – le Parti libéral, le NPD et le Parti vert, qui veulent nous donner moins d'autonomie. Je trouve ça dangereux. Une citation de :François Legault, premier ministre du Québec

Tous trois veulent centraliser, s’approprier des pouvoirs qui sont clairement de compétence des provinces , a-t-il dénoncé, soulignant leur volonté d’imposer des normes pancanadiennes dans les CHSLD.

M. Legault a tout de même épinglé le chef conservateur Erin O’Toole, dont l’élection entraînerait l’annulation d’une entente consécutive au projet du gouvernement Trudeau d’implanter des garderies partout au Canada, en vertu de laquelle Québec recevrait 6 milliards de dollars.

C’est une entente sans condition. Ce n’est pas rien. Ça nous donne 6 milliards de dollars par année, et là M. O’Toole semble vouloir annuler cette entente. Ça veut dire qu’il y a un manque à gagner de 6 milliards. Donc, je pense que M. O’Toole doit s’expliquer , a-t-il dit.

Moi, ce que je demande à M. O’Toole, c’est de nous offrir le même 6 G$. C’est important le 6 G$ pour le gouvernement du Québec. Une citation de :François Legault, premier ministre du Québec

Le premier ministre a aussi souligné que M. O'Toole veut augmenter les transferts en santé sans condition, est ouvert à transférer plus de pouvoirs en immigration et s’est engagé à ne pas contester la Loi sur la laïcité, en plus d’être volontaire pour financer une part du troisième lien entre Québec et Lévis.

Là, c’est aux Québécois à faire leur choix. Il n’y a rien de blanc ou de noir , a néanmoins déclaré M. Legault, se défendant de dire à la population pour qui voter.

Invité à dire s’il serait mieux pour le Québec que le prochain gouvernement fédéral soit minoritaire, il ne s’est cependant pas défilé.

Dans le contexte actuel, étant donné qu’il n’y a aucun parti qui répond à tous nos besoins, je pense qu’on est obligé de dire que, pour la nation québécoise, ce serait mieux , a-t-il plaidé.

Pour donner raison à Legault, votez Bloc, dit Blanchet

M. Legault n'a pas spécifiquement parlé du Bloc québécois, qui se présente aux électeurs comme le défenseur des intérêts du Québec, sinon pour constater que son parti ne peut pas former le gouvernement.

Le chef bloquiste Yves-François Blanchet, qui participera jeudi soir au débat des chefs en anglais, n'a pas tardé à se ranger à l'avis de M. Legault.

Bien d’accord : méfions-nous de la centralisation sur le dos du Québec, exigeons les 6 G$ même des conservateurs pour les garderies et assurons-nous que ce soit un gouvernement minoritaire , a-t-il écrit sur Twitter.

La seule façon d'y parvenir, a-t-il ajouté, consiste à lire plus de députés du Bloc québécois .

Dans un point de presse préalable, où il n'avait pas voulu commenter les propos du premier ministre du Québec en disant ne pas les avoir entendus, M. Blanchet avait déclaré sans surprise être en faveur d'un gouvernement minoritaire.

Le principe d’un gouvernement minoritaire, que les Canadiens choisiront bien comme ils voudront, me convient très bien. Le fait est que l’intérêt du Québec est assurément d’avoir la balance du pouvoir, la capacité de préserver les intérêts du Québec. Une citation de :Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois

Le chef bloquiste a tout de même critiqué la plate-forme électorale du Parti conservateur, en soulignant lui aussi la perte attendue d'une somme de 6 milliards de dollars pour le Québec.

Il a également souligné, à l'instar de M. Legault, que les conservateurs sont d'accord pour augmenter les transferts en santé de 6 % par année, mais sans accepter au préalable de financer les soins de santé à hauteur de 35 %, comme l'exigent Québec et les autres provinces.

M. Blanchet a aussi affirmé que la plateforme conservatrice ne contient rien pour les aînés.

O'Toole muet sur le 6 G$

Erin O'Toole n'a pas directement commenté les propos de François Legault. Il s'est contenté de reproduire sur Twitter une phrase dans laquelle le premier ministre du Québec a eu des mots pour lui.

Le Parti conservateur a été clair : ils veulent augmenter les transferts en santé sans condition, ils veulent transférer des pouvoirs en immigration. Pour la nation québécoise, c’est une bonne approche, l’approche de M. O’Toole , a dit M. Legault.

Le chef conservateur n'a cependant pas commenté le sujet qui fâche, et sur lequel M. Legault l'a invité à s'expliquer, soit la perte anticipée de l'enveloppe de 6 G$.

Évidemment je ne suis pas d’accord avec M. Legault, a quant à lui commenté le chef néo-démocrate Jagmeet Singh, qui ne s'est pas démonté pour autant sur sa volonté d'imposer des normes canadiennes dans les CHSLD.

Il a réitéré qu'il lui est impossible de rester les bras croisés après avoir constaté la souffrance des gens dans les centres de soins de longue durée, particulièrement ceux à but lucratif .

C'est normal qu’on doive travailler ensemble dans un pays fédéral, on est toujours prêt à faire ça. On reconnaît les droits spécifiques du Québec, mais il y a plus de choses qu’on peut faire ensemble , a-t-il dit.