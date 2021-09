Jocelyn Fradette tentera de devenir maire d’Alma

Il a confirmé sa candidature lors d’une conférence de presse jeudi matin. À l’origine, il souhaitait attendre le scrutin fédéral avant d’annoncer ses couleurs, mais l’insistance de nombreux citoyens l’a fait changer d’idée.

Il affirme avoir retrouvé l’énergie et l’intérêt nécessaire au cours des derniers mois, ce qui le pousse aujourd’hui à se présenter.

Ville d’Alma a les moyens de ses ambitions et c’est là-dessus qu’on va travailler. Une citation de :Jocelyn Fradette, candidat à la mairie d'Alma

Ma mère a 78 ans, j’en ai 52, mes garçons 18 et 16 ans, mes élèves du secondaire entre 12 et 14 ans. Je suis en lien presque avec toutes les générations, a-t-il expliqué. Ça me permet d’avoir le bon pouls pour savoir qu’est-ce qui se passe dans notre ville et ce que les gens veulent avoir.

Une longue expérience

Jocelyn Fradette cumule une trentaine d’années d’expérience comme enseignant. Il rappelle qu’il a siégé sur de nombreux comités à la Ville et à la MRC Lac-Saint-Jean-Est au cours de sa carrière politique.

Il a aussi porté les couleurs du Parti conservateur du Canada dans la circonscription de Lac-Saint-Jean lors des élections fédérales de 2019 et a été candidat pour l’Action démocratique du Québec en 2002.

Une lutte à trois

Il affrontera Sylvie Beaumont et Lucille Gagnon dans la course à la mairie d'Alma.

Le maire actuel, Marc Asselin, a déjà annoncé qu’il ne solliciterait pas de nouveau mandat.