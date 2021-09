La vie reprend à Sainte-Paule, l’habituée de la résilience

En fin de matinée mercredi, Régis Côté et son fils Louis-Régis Côté cordent du bois en vue de l'hiver. Rien de plus normal à cette période de l'année.

Mais quelques heures plus tôt, Louis-Régis a contacté un travailleur social par téléphone. Il ressentait le besoin de parler, après les événements de la dernière semaine.

Le plus dur, c’est après. Sur le coup, on est sur l’adrénaline, on est comme en mode survie. Après coup, le relâchement de ce stress-là… c’est un envahissement. Une citation de :Louis-Régis Côté, résident de Sainte-Paule

C'est aussi en parlant d'envahissement qu'il décrit l'opération policière qui s'est concentrée dans une résidence située tout près de la sienne. Chez nous, on était envahis. Par la terre, par le ciel, partout , raconte Louis-Régis Côté.

Son père, Régis, est le voisin immédiat de la résidence visée. Il a dû être évacué durant toute la durée de l'opération pour retrouver un enfant et son père.

Un important déploiement policier s'est rapidement mobilisé à Sainte-Paule pour mener les recherches pour retrouver un enfant et son père (archives). Photo : Radio-Canada

Les événements ont aussi eu un impact sur les deux enfants de Louis-Régis Côté, qui sont passés par plusieurs émotions pendant la semaine, dont la tristesse et la colère.

Sa discussion avec le travailleur social lui a fait du bien. Faut se parler , rappelle M. Côté. Par contre, il admet être exaspéré par les questionnements de ses proches. Il a d'ailleurs pris une pause des réseaux sociaux pour cette raison.

Les gens nous disent : "Vous devez savoir des choses, vous étiez là!" On avait beau être là, on ne voyait rien. Oui, on voyait des policiers partout, mais qu’est-ce qu’ils font? Qu’est-ce qu’ils savent? C’est secret une opération comme ça. À 18 h, on écoutait les nouvelles pour savoir ce qu’il y avait à savoir , indique-t-il.

Dimanche et lundi, quand j’essayais d’en parler, j’avais tout le temps un petit motton, mais je ne me considère pas comme une victime. On va reprendre nos habitudes et ça va bien aller , assure Louis-Régis Côté.

Des souvenirs et des portes barrées

Qu'en est-il dans le reste du village? Les événements de la dernière semaine laisseront-ils des traces? Ça va revenir presque à la normale, mais on va barrer nos portes , lance Régis Côté.

Il va peut-être se vendre quelques systèmes de surveillance , ajoute son fils. C’est certain que si un jour on voit passer des avions ou des hélicoptères, le souvenir va revenir, mais je ne pense pas que ça va être plus grave que ça.

Des recherches aériennes ont été menées pendant plusieurs jours à Sainte-Paule pour retrouver l'enfant (archives). Photo : Radio-Canada / Luc Paradis

La conclusion est la même chez plusieurs résidents du village.

C'est le cas de Marie-Claude, rencontrée sur sa terrasse qui surplombe le lac du Portage. Chez elle, la vie a déjà repris son cours normal. La seule affaire qu’on a changée, c’est qu’on barre nos portes , indique-t-elle.

Si le stress est tombé, l'enlèvement d'un enfant de trois ans qui a ébranlé tout le pays est encore au cœur des conversations dans le petit village de moins de 300 habitants.

Ici, d’habitude, quand on entend des coups de feu, on se dit que c’est quelqu’un qui braconne, ça ne nous inquiète pas! Ça arrive toujours ailleurs, et on se demande si ça va arriver dans notre coin… On n’est pas à l’abri personne. Une citation de :Marie-Claude, résidente de Sainte-Paule

À l'autre extrémité du village, Réjean Landry fait des travaux sur sa remise pendant que sa chienne Daisy se repose dans l'herbe près de lui. Il m'indique le chemin forestier qui traverse sa terre par lequel les policiers ont circulé pour mener leurs recherches en forêt.

Ça a été une grosse semaine, mais ça a bien fini. Je suis juste soulagé pour l'enfant , répète-t-il à quelques reprises.

Réjean Landry a vu les policiers circuler sur le chemin forestier qui traverse sa terre pour mener leurs recherches. Photo : Radio-Canada / Catherine Poisson

Lui-même était-il nerveux pendant l'opération? Non. Réjean Landry a vécu toute sa vie à Sainte-Paule. Il a travaillé sur les grands barrages de la Côte-Nord et comme pompier pendant de nombreuses années. On en a vu de toutes sortes de couleurs , précise-t-il.

La seule chose qui l'a dérangé, c'est la lumière des gyrophares des policiers qui inondaient sa chambre durant toute la nuit de samedi et qui l'ont empêché de dormir. Dimanche, quand ils m’ont dit qu’il s’était rendu, j’ai dit je vais me coucher! , lance-t-il en riant.

À quelques maisons de là, Bertrand Gosselin récolte ses oignons. Même s'il vit à Matane, il a continué de faire la route vers Sainte-Paule durant toute la durée de l'opération policière pour s'occuper de son jardin. Lui aussi en a trop vu pour s'inquiéter.

Bertrand Gosselin a continué de s'occuper de son jardin et de ses animaux durant toute la durée de l'opération policière à Sainte-Paule. Photo : Radio-Canada / Catherine Poisson

L'homme de 89 ans raconte avoir perdu sa mère alors qu'il n'avait que 11 ans et qu'il avait sept frères et sœurs, comment il a survécu à la tuberculose après avoir passé deux ans au sanatorium de Mont-Joli, et aux travaux qu'il a réalisés à 15 ans sur la maison que son père venait d'acheter à Sainte-Paule. Le récit de sa vie ferait un bon roman.

Bertrand Gosselin n'a pas envie de parler de l'alerte Amber. Par contre, il insiste pour me montrer son jardin, sa serre, ses lapins et ses poules. Il pointe sa canne vers la forêt de sapins et essaie de m'expliquer jusqu'où se rend sa terre. C'est si vaste qu'elle est difficile à visualiser.

L'inébranlable dignité de Sainte-Paule

On est faits forts , explique Régis Côté, rappelant au passage les Opérations Dignité lancées dans les années 1970 pour éviter la fermeture prévue de 81 villages de l'Est-du-Québec. C'est à Sainte-Paule qu'est née la toute première de ces opérations, et ce n'est peut-être pas une coïncidence.

Les reportages sur l'Opération Dignité passaient encore à la télé cette semaine. Il restait 30 familles, et aujourd’hui, il y aurait assez d’enfants pour rouvrir l’école. Il y a sûrement des réponses là-dedans... Une citation de :Régis Côté, résident de Sainte-Paule

Les gens me demandent pourquoi on reste ici , confie Louis-Régis Côté. On est à 20 minutes de Matane, on peut s’évader facilement en forêt. C’est sûr que voir Sainte-Paule à la télévision, c’est rare. Pis c’est correct de même!