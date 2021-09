Explosion à Wheatley : le nettoyage du site touche à sa fin

Selon la municipalité de Chatham-Kent, l'enlèvement des débris devrait faciliter les efforts visant à trouver la source de la fuite de sulfure d'hydrogène qui est la cause présumée de l'explosion.

L'explosion s'est produite dans la soirée du 26 août à la suite de la détection du gaz toxique.

Vingt personnes ont été blessées et des dizaines d'entreprises et de résidents ont été déplacés. On ne sait pas quand ils pourront rentrer, mais la municipalité apporte son aide à ceux qui n'ont pas de logement.

L'explosion a blessé une vingtaine de personnes et forcé l'évacuation de dizaines de familles et d'entreprises. Photo : Kyle Mills

Selon la municipalité, aucun gaz n'a été détecté depuis l'explosion.

Du gaz avait été détecté à deux reprises plus tôt cet été. Les autorités disent que la fuite pourrait provenir d'un puits abandonné, mais cela n'a pas encore été confirmé.