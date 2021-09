COVID-19 : 798 nouveaux cas et 10 morts en Ontario

Santé publique Ontario confirme 798 nouveaux cas et 10 décès, jeudi.

Sept de ces décès sont survenus il y a plus d'un mois, précisent les autorités.

Près de 78 % des nouvelles infections touchent des individus qui ne sont pas complètement vaccinés ou dont le statut de vaccination est inconnu, indique la ministre de la Santé Christine Elliott.

Il y a 159 nouveaux cas à Toronto, 73 dans la région de Peel, 72 dans la région de York, 72 à Ottawa, 66 dans la région de Windsor-Essex et 55 à Hamilton.

Le nombre moyen de nouveaux cas par jour en Ontario au cours de la dernière semaine est de 723, comparativement à 701 le 1er septembre.

Il y 772 nouvelles guérisons.

Le nombre de cas actifs augmente de 16, se chiffrant à 6056.

Dans les foyers pour aînés, il y a 9 infections et 3 décès de plus chez les résidents et 3 infections supplémentaires parmi les employés.

Hospitalisations

Le nombre d'hospitalisations liées à la COVID-19 baisse légèrement dans la province, s'établissant à 365 (-10).

Il y a 9 patients de moins aux soins intensifs (total : 185).

Le nombre de patients sous respirateur reste le même, soit 115.

Vaccination

Près de 38 400 doses des vaccins contre la COVID-19 ont été administrées mercredi.

À l'heure actuelle, 77,5 % des Ontariens de 12 ans et plus ont reçu les deux doses nécessaires pour une pleine immunisation.

Dépistage

Près de 29 700 tests de dépistage ont été effectués au cours des dernières 24 heures.

Le taux de positivité des tests est de 3,1 %.