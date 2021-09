De la Côte-Nord, le premier entraîneur de Leylah Annie Fernandez se souvient

Originaire de Vaudreuil-Dorion, Marco Chamberland était à l’époque dans l’équipe de soccer du père de la jeune Leylha, Jorge Fernandez.

Il avait deux petites filles de quatre et deux ans qu’il voulait tranquillement envoyer sur le chemin sportif. Il avait identifié le tennis. Il m’a présenté ses deux petites filles et on a commencé à faire des exercices d’initiation avec elles. Ça a duré trois ou quatre étés , raconte Marco Chamberland.

Elle avait déjà des habiletés motrices exceptionnelles à 4 ans. Une citation de :Marco Chamberland, premier entraineur de Leyhla Annie Fernandez

Elle avait un mental, une confiance, un sens des moments importants. Elle était déjà très à l’écoute sur chaque enseignement et exercice. C’était déjà un enfant athlète vraiment exceptionnel , se souvient son premier entraîneur.

Même s’il n’est plus en contact avec elle aujourd’hui, Marco Chamberland est fière de celle qu’il a vue évoluer à ses premières heures et croit que Leylah Annie Fernandez a toutes les chances de gagner la demi-finale des Internationaux des États-Unis, jeudi soir.

La Lavalloise affrontera la Bélarusse Aryna Sabalenka, deuxième raquette mondiale.