Un survivant d’une surdose veut inspirer les personnes dépendantes

Après avoir consommé de la cocaïne mélangée au fentanyl, Aeris Kurtis Finch a souffert de convulsions, d'un gonflement du cerveau et de défaillances d'organes. Les ambulanciers se sont acharnés à faire battre son cœur à nouveau pendant près de 25 minutes.

Il a ensuite été placé dans un coma artificiel pendant 23 jours. On nous a dit qu'il ne survivrait probablement pas , se rappelle son père, Joel Finch.

Trois ans plus tard, l’homme de 31 ans lance un cri du cœur. Il y a des soins qui existent pour vous aider et remettre votre vie sur les rails .

Aeris Kurtis Finch en compagnie de ses parents, trois ans après la surdose qui lui a presque coûté la vie. Photo : Offertes par Aeris Kurtis Finch

Aeris Kurtis Finch attribue sa dépendance au deuil de son frère, mort d’une crise cardiaque après avoir pris de la MDMA, également connue sous le nom d'ecstasy. Ça m'a brisé , dit-il.

Adolescent, il a commencé à consommer de l'ecstasy et de l'alcool, puis s’est tourné vers la cocaïne et l'oxycodone à l'âge de 18 ans. Atteint de la maladie de Crohn, il a également utilisé des analgésiques pour soulager la douleur.

Aujourd'hui, il se rétablit à la Clinique d'accès rapide pour les dépendances (RAAC) de l'Hôpital St. Paul's, à Vancouver, où il se rend tous les mois pour suivre un programme de traitement.

Briser l'isolement

Plus de 1000 personnes sont mortes de surdoses en Colombie-Britannique depuis le début de l’année. La majorité d'entre eux avaient consommé du fentanyl, parfois à leur insu.

La concentration de fentanyl dans les drogues illicites est inconnue et variable , souligne le Dr Mark McLean, responsable médical au RAACclinique d'accès rapide aux toxicomanies . Imaginez prendre un verre de vin dans un restaurant et découvrir plus tard qu'il contenait entre 70 et 80 % d'alcool .

Sarah Blyth travaille à l'Overdose Prevention Society à Vancouver. Elle voit environ 900 personnes par jour aux prises avec une dépendance. En raison de la stigmatisation, ils se cachent, et c'est à ce moment-là que les gens meurent le plus.

Aeris Kurtis Finch le sait bien. Plus vous consommez de drogues, plus vous vous sentez coupable. Cette honte m'a mené à m'isoler et cet isolement m'a finalement presque coûté la vie .

Plus de 1000 personnes sont mortes de surdoses en Colombie-Britannique depuis le début de l’année. Photo : La Presse canadienne / Jonathan Hayward

Demander de l'aide

Il espère que ceux qui luttent contre la toxicomanie pourront surmonter la stigmatisation et demander l'aide dont ils ont besoin.

Quand on donne une chance aux gens, de la gentillesse, on peut leur faire comprendre qu'il y a des gens qui se soucient d’eux et qu'il y a une vie en dehors de ça .

Maintenant papa, Aeris Kurtis Finch est motivé à rester sobre. Sa fille est née alors qu’il était dans le coma. Je peux voir ma progression dans ses yeux à mesure qu'elle grandit. Elle a trois ans. Je suis abstinent depuis trois ans .

Avec les informations de Baneet Braich