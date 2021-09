Un autre pas franchi pour la station d’épuration des eaux à Magog

Les élus ont entériné l’octroi du contrat pour les plans et devis et la surveillance du chantier.

Il s’agit sur le plan financier d’un des plus importants projets menés par la Ville de Magog ces dernières années.

La mairesse de Magog Vicky May Hamm parle d’estimations de coûts d’environ 30 millions $.

L'usine d'épuration qui date de l’époque du village d’Omerville est en fin de vie. Nous devions prendre une décision. Ça coûtait plus cher de faire la réfection. Nous avons pris la décision de prendre les eaux usées, de les dévier et de centraliser à un seul endroit. Nous allons pouvoir fermer la station d’épuration d’Omerville et valoriser ces terrains , explique Vicky May Hamm au micro de l'émission Par ici l'info.

Elle rappelle que ces travaux sont majeurs notamment sur la rue Saint-Patrice.

C’est le projet le plus coûteux de l’histoire de la ville de Magog. Il va falloir amener des conduites. C’est un dossier très complexe. Seulement pour les plans et devis, on parle de douze mois , signale la mairesse de Magog.

Elle rappelle que des discussions ont été nécessaires avec le gouvernement du Québec pour avoir accès aux subventions.

C’est novateur comme projet. Ça ne s’est pas souvent vu de fermer une usine et de centraliser les eaux usées à un seul endroit. Il y avait des problèmes d’odeur dans le domaine parc Estrie. Nous sommes en développement et nous ne pouvons pas ouvrir de nouvelles rues parce que notre usine est au maximum de sa capacité , indique la mairesse de Magog.

Le quartier des Tisserands

La mairesse de Magog signale que le projet de conversion au quartier des Tisserands sera bientôt annoncé.

Elle assure que les bâtiments que la ville de Magog souhaitait conserver le seront et certains seront convertis.

Le premier bâtiment dégarni près du barrage sera le premier qui sera revalorisé.

Vicky May Hamm croit qu’une annonce pourrait être faite concernant ce premier bâtiment avant les élections municipales.

Je ne peux pas dévoiler ce que le promoteur veut annoncer, mais ça va dans le sens de ce que nous souhaitions faire dans cette vision de développement de ce secteur , indique Mme Hamm.

Elle croit que le projet répondra aux attentes du collectif du quartier des Tisserands.