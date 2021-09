Accident à Beauport : ultime hommage à la famille décimée

Kevin Bédard circulait en direction ouest sur l’autoroute Dufferin-Montmorency, le 2 septembre dernier. Il est arrivé sur les lieux de l’accident, à l’intersection du boulevard François-De Laval, à peine quelques secondes après la collision.

Kevin Bédard a tenté de sauver la vie des quatre victimes de l'accident de Beauport. Photo : Radio-Canada

L’homme de 27 ans, accompagné d’une infirmière auxiliaire et deux apprentis pompiers, a tenté en vain de sauver la vie d’Emma Lemieux, 10 ans, de son demi-frère Jackson Fortin, 14 ans, de leur mère Shellie Fletcher-Lemieux, 44 ans, ainsi que de leur grand-père, James Fletcher, 68 ans.

Drame évitable

On a essayé de travailler en équipe. J'ai ouvert les portières, on a essayé de porter secours au monde à l'intérieur. Malheureusement, on a le résultat qu'on a eu. Beaucoup de peine, je pense tout le temps à Emma. Ça me fait de la peine parce que je trouve ça inacceptable. Je n'accepte pas qu'ils soient partis , raconte Kevin Bédard.

Le résident de Québec est en colère de savoir que l’accident ait pu être causé par l’alcool au volant. Il souligne que le drame aurait pu être évité. L’accusé, Éric Légaré, 43 ans, fait face à huit chefs d’accusation et d’autres accusations devraient être déposées la semaine prochaine.

Emma Lemieux (à gauche), âgée de 10 ans a perdu la vie en raison d'un grave accident de la route survenu dans l'arrondissement Beauport. Photo : Facebook

Pas morte seule

Kevin Bédard s’est surtout occupé de la petite Emma, qu’il a accompagnée jusqu’à l’arrivée des ambulanciers.

J'ai fouillé dans le véhicule. J'ai trouvé un sac à dos rose. J'ai trouvé une lettre avec le nom d'Emma dessus. C’est comme ça que j’ai su son nom. Tout le long, on lui parlait. On lui disait Emma, reste avec nous. Emma, es-tu là? Emma respire, ça va bien aller. On répétait pour la garder avec nous , se remémore-t-il.

Il tient à dire aux proches de la fillette qu’elle a toujours été accompagnée.

Elle n'est pas morte seule. Il y avait moi et l'infirmière à côté d'elle. Pour mes capacités médicales et celles de l'entourage qu'il y avait, on ne pouvait rien faire de plus que la laisser respirer par elle-même et la stabiliser pour ne pas qu'elle ait de choc au niveau de la colonne vertébrale, qu'elle soit confortable , se désole-t-il.

Ouvert à public

Les funérailles des quatre membres de la famille décimée auront lieu à compter de 15 h au salon funéraire Wilbrod-Robert à Beauport. Les portes seront ouvertes au public.

En plus des proches, un nombre maximal de 32 visiteurs à la fois sera permis. Les personnes pourront entrer en alternance en respect des mesures sanitaires.

Avec la collaboration de Pascal Poinlane