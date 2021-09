Des dizaines d’étrangers évacués de Kaboul

Le départ du vol avait été confirmé un peu plus tôt par l'envoyé spécial du Qatar en Afghanistan, Mutlaq bin Majed al-Qahtani, lors d'un point de presse donné en compagnie de responsables talibans depuis le tarmac de l'aéroport.

Les passagers ont quitté l'Afghanistan à bord d'un vol de Qatar Airways, arrivé un peu avant à l'aéroport international Hamid Karzaï, avec à son bord de l'aide humanitaire. L'avion a atterri au Qatar un peu avant 13 h (HAE).

Le monde ne devrait pas considérer qu'il s'agit d'un vol d'évacuation, a plaidé M. al-Qahtani, mais d'un vol régulier montrant que les talibans permettent aux Afghans ayant des documents valides de voyager.

Appelez ça comme vous voulez – un vol nolisé, un vol commercial – tout le monde a des billets et des cartes d'embarquement. Avec un peu de chance, la vie redevient normale en Afghanistan.

Selon l'émissaire du Qatar, pays qui s'est imposé comme intermédiaire entre les puissances occidentales et les talibans, l'aéroport est presque pleinement opérationnel après une série de travaux, et il rouvrira progressivement.

Un autre vol devrait d'ailleurs décoller vendredi, a avancé M. al-Qahtani.

M. al-Qahtani n'a pas confirmé lui-même le nombre de passagers qui allaient monter à bord du vol, mais de nombreux médias, citant des sources américaines ou qataries, affirment qu'ils étaient environ 200.

Le Washington Post, qui s’appuyait sur deux diplomates basés à Kaboul, avait soutenu que le manifeste de vol contenait 211 noms, en précisant ne pas savoir si tous ces passagers avaient pu se rendre à l'aéroport.

Les noms de 30 Américains, mais aussi de Canadiens, de Britanniques, d'Allemands, de Néerlandais, d'Italiens et d'Ukrainiens, figuraient sur le manifeste, selon le quotidien américain.

Après l'opération, une source de l'AFP a cependant affirmé que le Boeing 777 transportait quelque 113 passagers, dont des Américains, des Canadiens, des Allemands et des Ukrainiens.

Ils seront accueillis dans un centre pour réfugiés afghans à Doha, selon cette même source.

Ottawa a confirmé pour sa part que certains Canadiens se trouvaient à bord de l'appareil, sans en préciser le nombre.

Le ministre des Affaires étrangères, Marc Garneau, avait affirmé le 31 août que 1250 Canadiens, résidents permanents et membres de leur famille n'avaient pas pu être évacués avant le départ de l'armée américaine.

Le chiffre de 500 a été avancé un peu plus tard.

Une journaliste d'Al-Jazira présente à l'aéroport de Kaboul avait précédemment raconté avoir parlé à une femme vivant au Canada depuis 25 ans.

Elle était venue en Afghanistan pour voir sa mère et ses proches et s'est retrouvée coincée lorsque les talibans se sont emparés de Kaboul.

À Washington, une porte-parole du Conseil de sécurité nationale, Emily Horne, a confirmé que des Américains se trouvaient à bord de l'appareil, mais sans donner plus de détails.

L'administration Biden est profondément reconnaissante des efforts du Qatar dans ce dossier, a-t-elle dit, avant de saluer la coopération des talibans.

Les talibans ont été coopératifs pour faciliter le départ de citoyens américains et de résidents permanents à bord d'un vol nolisé. [...] Ils ont fait preuve de souplesse et ils ont été pragmatiques et professionnels lors des négociations. Il s'agit d'un premier pas positif.

Une citation de :Emily Horne, porte-parole du Conseil de sécurité nationale