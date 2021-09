L’ex-maire Guy Larouche dans la course à la mairie de Roberval

Il reste de grands dossiers à compléter, à régler et je me voyais mal rien faire. Surtout en situation de pandémie, je pense qu’il faut faire notre part , a-t-il expliqué en entrevue à l’émission C’est jamais pareil.

Au cours des dernières années, Guy Larouche était directeur des ventes dans un commerce de véhicules récréatifs à Saint-Prime. Il affirme ne jamais avoir perdu le goût de la politique.

Un dernier mandat houleux

Entre 2013 et 2017, le mandat de Guy Larouche avait été marqué par une vive tension au sein du conseil de ville. L’harmonie était loin de régner entre le premier magistrat et ses conseillers.

Le principal intéressé attribue ces tensions au fait que le conseil de l’époque avait travaillé plusieurs dossiers et projets d’envergure, ce qui avait échauffé les esprits à quelques reprises. Il affirme avoir changé depuis.

Il y a des choses qui auraient pu être faites différemment, avec du recul, on le comprend mieux. Des fois, dans le feu de l’action, on est tenté de réagir extrêmement rapidement et il faut prendre du recul , explique-t-il.

Je ne suis pas le même homme que j’étais quand j’étais en place. On prend toujours de la maturité et on prend de l’expérience. Une citation de :Guy Larouche, candidat à la mairie

Aucun autre candidat

Actuellement, Guy Larouche est le seul candidat connu dans la course à la mairie de Roberval. Gaston Langevin et Alexandre Gauthier ont déjà annoncé qu’il ne serait pas candidat.

Rappelons que le maire sortant Sabin Côté a choisi de ne pas solliciter de deuxième mandat en novembre.