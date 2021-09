Trousses de dépistage de la COVID-19 à emporter remises à 64 écoles d’Ottawa

Santé publique Ottawa (SPO) s'est associée au CHEO, le Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario à Ottawa, pour lancer la première phase du projet cette semaine avec 63 autres écoles inscrites pour la semaine prochaine, selon le Dr Ken Farion, chef des opérations du groupe de travail sur le dépistage de la COVID-19 d'Ottawa.

Le Dr Farion indique que l'objectif est d'avoir toutes les écoles publiques d’Ottawa impliquées dans le programme dès que possible, puis avec espoir de l'étendre aux écoles privées.

Nous voulons soutenir ces familles et nous assurer qu'elles peuvent avoir accès aux tests lorsqu'elles en ont besoin. Une citation de :Dr Ken Farion, groupe de travail sur le dépistage de la COVID-19 d'Ottawa

Les trousses seront offertes aux étudiants et au personnel qui développent des symptômes de la COVID-19 ou sont identifiés comme un contact à haut risque.

Le Dr Ken Farion, médecin urgentologue au CHEO, est également le chef des opérations du groupe de travail sur le dépistage de la COVID-19 à Ottawa. Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

Si ces personnes ont été complètement vaccinées et que le test est négatif, elles peuvent retourner à l'école le lendemain. S'ils ne sont pas vaccinés, ils devront toujours s'isoler pendant 10 jours, mais pourront utiliser le test gratuit le septième jour pour éviter d'avoir à se rendre dans un centre d'évaluation , a-t-il ajouté.

Les trousses, qui ne sont pas des tests de dépistage rapides, peuvent être retournés à l'école ou au centre d'évaluation Brewer Park pour être traitées en laboratoire.

Nous espérons que cela augmentera l'accès, réduira les obstacles au dépistage et sera plus pratique pour les parents et leurs enfants , a déclaré le Dr Brent Moloughney, médecin-hygiéniste adjoint d'Ottawa.

L'Ontario lance un programme similaire de test de dépistage de la COVID-19 à domicile dans toute la province cette semaine, mais le gouvernement a fait l'objet de critiques selon lesquelles le programme est trop limité.

Le programme provincial s'adresse uniquement au personnel et aux élèves qui sont à la fois complètement vaccinés et asymptomatiques, et uniquement dans des écoles secondaires ciblées de 13 bureaux de santé publique.

Les quartiers à haut risque sont une priorité

Le programme à Ottawa se concentre sur les écoles dans les quartiers où les gens peuvent être à risque plus élevé et où il y a un plus grand nombre de cas de COVID, de contacts et de transmission.

Ayesha Zeeshan, mère de trois adolescents, vit dans le quartier Bayshore-Belltown, qui connaît une forte concentration de COVID-19 depuis le début de la pandémie.

Ayesha Zeeshan, à gauche, vue avec ses trois enfants de gauche à droite : Sulayman, Usman et Eemaan Haroon. Photo : Radio-Canada / Robyn Miller

Elle a déclaré que les trousses de test à domicile aideront les personnes qui ne peuvent pas quitter leur travail pour faire tester leurs enfants ou qui ont un moyen de transport peu fiable.

C'est une idée géniale du fait que ça pourrait faire gagner du temps aux parents, en particulier ceux qui sont célibataires , a déclaré Mme Zeeshan.

Elle a quelques inquiétudes au sujet des résultats faux négatifs, mais pense que les avantages l'emportent sur ce risque.

Sa fille, Eemaan Haroon, 16 ans, commence la 11e année à l'école secondaire Bell et a déclaré qu'elle pense que les trousses encourageront les autres de son âge à se faire tester quand ils le devraient.

Des tests moins invasifs

Les tests à emporter sont moins invasifs que les tests effectués dans les centres de dépistage, car ils comprennent un prélèvement combiné de la bouche et du nez qui ne remonte pas aussi loin dans la cavité nasale.

Surmonter cette barrière traumatisante pour l'enfant est la barrière numéro un dans nos esprits , a déclaré le Dr Farion.

Nous espérons que beaucoup plus de personnes effectueront un dépistage lorsqu'elles en ont besoin.

Le Dr Farion a déclaré que la suite du programme dépendra du nombre de cas de COVID-19 dans la communauté alors que les enfants retournent en classe. Il espère que le temps de traitement des échantillons restera court et que le laboratoire pourra éviter les retards.

Avec les informations de Robyn Miller