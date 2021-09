Un ancien chauffeur de taxi raconte ses expériences dans un nouvel album

Le disque est composé de onze chansons écrite par le chanteur et poète Jean-Marc Dugas et produite par son grand ami Jean-Pierre Maurin.

Avant de devenir chanteur, Jean-Marc Dugas a exercé le métier de chauffeur de taxi pendant huit ans. Ce sont ces années de promenades et de rencontres qui se cachent derrière les paroles de l'album.

Quand j'avais une inspiration, quand il m'arrivait des choses dans le taxi, alors j'utilisais mon enregistreuse ou mon calepin pour écrire ce qui m'arrivait, ce que je vivais , dit-il.

Les paroles nous transportent d’un lieu à l’autre de la région du Grand Moncton. Des lieux comme le bar Angies, le café Clémentine et les rue Main, Saint-George et John en sont quelques exemples.

Jean-Pierre Maurin à gauche et Jean-Marc Dugas à droite. Photo : Radio-Canada / Isabelle Arseneau

À la base, Jean-Marc Dugas enregistrait les paroles de ses poèmes sur des chansons déjà connues, comme You can't alway get what you want du groupe londonien Rolling Stones.

Lorsque Jean-Marc Dugas a montré ses textes à Jean-Pierre Maurin, celui-ci s'est vite rendu à l'évidence qu'ils devraient créer leur propre musique pour accompagner la poésie. À partir de là, les deux musiciens ont loué un studio et rassemblé des musiciens pour tenter de pondre un projet.

Ça m'a montré que tu peux actually avoir non seulement une musique derrière un poète mais une chanson derrière un poète et ça contribue à la poésie , dit Jean-Pierre Maurin.

Une démarche artistique particulière

Dugasnobitch c’est le nom d’artiste de Jean-Marc Dugas qui est aussi membre du groupe Les Nouveaux Beatniques avec Jean-Pierre Maurin, Mehdi Belamine et Danielle Lee. Les musiciens Xavier Robichaud, Serge Gallant, Peggy Gedeon et Gab Kerouac ont aussi contribué à l’album.

Les Nouveaux Beatniques. Photo : Matt Williston

C'est en faisant régulièrement des jams que les musiciens sont arrivés à mettre en musique les poèmes de Jean-Marc Dugas.

Grâce à leur chimie de groupe, le projet d'enregistrer un album s'est concrétisé.

Pour moi c'est un rêve qui devient réalité. Une citation de :Jean-Marc Dugas

Jean-Pierre Maurin explique qu'aucune chanson n'est jouée de la même façon d'une fois à l'autre. Même si le style principal est le rock, cette approche jazz et à l'improviste convient bien aux membres du groupe.

Dugasnobitch et les Nouveaux Beatniques ont récemment présenté un premier spectacle à Caraquet. Les musiciens comptent offrir d'autres performances devant un public dans les mois à venir.

Taxi Voltaire sera bientôt disponible sur les plateformes numériques. Quelques chansons de l’album sont également disponibles sur YouTube.