Réouverture des soins intensifs à l’hôpital de Campbellton

On voit une stabilisation de l’équipe au service d’urgence de l’hôpital , a déclaré la PDGprésidente-directrice générale du réseau de santé Vitalité, Dre France Desrosiers, dans un communiqué de presse jeudi matin. La situation demeure difficile et l’établissement est toujours en pénurie d’infirmières, mais les choses évoluent dans la bonne direction, et c’est encourageant.

Le 26 août, le réseau de santé Vitalité a annoncé qu’un manque de personnel forçait la fermeture de cette unité de six lits jusqu'au 9 septembre. L'objectif était de diriger le personnel vers les urgences afin d'assurer le maintien de ce service.

Les patients qui étaient aux soins intensifs ont été transférés aux hôpitaux d'Edmundston et Bathurst.

Le maire de Campbellton, Ian Comeau, affirme que la reprise des services est encourageante. Il dit également qu’un poste de gestionnaire local sera affiché sous peu, ce qui le réjouit.

On entend qu’il y a beaucoup de CV qui rentrent présentement , confie Ian Comeau. On a un comité aussi à travers de notre directrice, ici à la commission des services régionaux, qui travaille de près avec les gens avec Vitalité, donc, on entend des bonnes choses là.

Il ajoute qu’un plus grand nombre d’employés est disponible, puisque la période des vacances tire à sa fin.

L’inquiétude persiste dans le Restigouche

Si le maire de Campbellton demeure optimiste, d’autres leaders de la région ne sont pas rassurés.

Le président de la Commission des services régionaux du Restigouche, Brad Mann, croit qu’il faut encore trouver des moyens pour encourager les professionnels de la santé de s'installer dans le Restigouche.

Selon lui, une somme d’argent, par exemple une bourse de 1000$ pour des finissants universitaires, pourrait servir d’appât.

Le maire de Pointe-à-la-Croix, Pascal Bujold, croit aussi qu’il faut attirer plus de professionnels, mais il demeure craintif pour l’avenir.

On n’est pas à l’abri d’autres problèmes dans les prochains mois , avance-t-il. On comprend que Dre Desrosiers a justement dit que le réseau Vitalité allait avoir des problèmes au cours des prochaines années.

Une situation récurrente

Des fermetures de service d'urgence ou des demandes à la population d'éviter les services à moins de cas de force majeur sont monnaie courante au Nouveau-Brunswick, ces derniers mois.

Le service d’obstétrique et de gynécologie n’est toujours pas ouvert à l’Hôpital régional de Campbellton. Photo : getty images/istockphoto / gorodenkoff

Lundi, le réseau de santé Vitalité a demandé à la population d’éviter de se rendre aux urgences de l’Hôtel-Dieu Saint-Joseph, à Saint-Quentin, en raison d'une éclosion de COVID-19 au sein de l'établissement.

Avec les informations de Frédéric Cammarano