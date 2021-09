L’économiste Claude Montmarquette est décédé

M. Montmarquette a bénéficié de l'aide médicale à mourir après avoir souffert d'un cancer depuis plusieurs mois, selon un communiqué publié par sa famille.

Doctorant en économie de l'Université de Chicago, M. Montmarquette a dirigé la Caisse de dépôt et placement du Québec en économie expérimentale.

Durant sa carrière, Claude Montmarquette a contribué à l’élaboration pour le gouvernement du Québec de plusieurs programmes et politiques sur l’éducation, la santé et les finances publiques.

L’économiste a été l’un des piliers du Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations ( CIRANOCentre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations ) qu’il a dirigé pendant plus de 7 ans.

Le CIRANOCentre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations a rendu hommage au défunt, soulignant que le Québec perd aujourd'hui un grand économiste . Professeur et chercheur, Claude Montmarquette s’est impliqué dans plusieurs projets notamment l'amélioration de la littératie économique et financière des Québécois, la santé publique ainsi que l'éducation et le décrochage scolaire , indique le communiqué du CIRANOCentre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations .

Il a fait œuvre de pionnier en implantant l'économie expérimentale au Québec, avec des retombées durables pour les ministères et les organismes gouvernementaux. Une citation de :Extrait du communiqué du CIRANO

M. Montmarquette a été nommé au sein de la Société royale du Canada, de l'Ordre du Canada et comme officier dans l'Ordre national du Québec.

Il est l'auteur de plusieurs livres et publications de politique publique.