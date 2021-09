Langues officielles et francophonie : ce que proposent les partis

Les politologues Stéphanie Chouinard, du Collège militaire royal du Canada et de l’Université Queen’s, en Ontario, et Rémi Léger, de l’Université Simon-Fraser, à Vancouver, décryptent les propositions des partis fédéraux en matière de francophonie et de langues officielles.

Les principales propositions : Passer le financement pour le contenu audiovisuel en français auprès de Téléfilm Canada et du Fonds des médias du Canada de 33 % à 40 %

Adopter, à l’intérieur de 100 jours, le projet C-32 sur la modernisation de la Loi sur les langues officielles

Adopter une stratégie nationale pour l’immigration francophone hors Québec

Financement permanent de 80 millions de dollars par année aux institutions postsecondaires dans les communautés de langue officielle en situation minoritaire

Créer une stratégie pour soutenir les entrepreneurs des communautés de langue officielle en situation minoritaire

120 millions de dollars pour l’accès à des programmes d’immersion française et de français langue seconde

Création d’une bourse pour 1000 étudiants et nouveaux diplômés et d’une formation en français aux étudiants de 3e et 4e année pour aider à combler les écarts, dont les obstacles linguistiques, dans la fonction publique fédérale

L’analyse de Rémi Léger :

La question, c’est de savoir si les libéraux sont aptes à passer de la parole aux actes. [...] Ils ont eu six ans au pouvoir. Ils ont fait certaines choses, il ne faut pas le minimiser, mais pour certaines de leurs grandes promesses, notamment la modernisation de la Loi, ils n’ont pas tenu parole.

L’analyse de Stéphanie Chouinard :

Les libéraux parlent, comme tous les partis, de l’immigration francophone. On sait qu’il y a une cible qui n’a jamais été atteinte. Et on ne se donne pas les moyens de nos ambitions dans cette plateforme-ci. On parle de rehausser l’immigration francophone, de maintenir le poids démographique des communautés francophones en situation minoritaire, mais on ne sait pas comment on va s’y prendre.

Les principales propositions : Appliquer la Charte de la langue française aux entreprises sous réglementation fédérale au Québec

Présenter, dans les 100 premiers jours, une modernisation de la Loi sur les langues officielles qui, notamment : augmente les pouvoirs du commissaire aux langues officielles, donne au Conseil du Trésor la responsabilité d’assurer l’application de la Loi à tous les ministères, crée un tribunal administratif des langues officielles et prévoit des mécanismes plus robustes pour la consultation des minorités de langue officielle

Nouvelle enveloppe budgétaire de 30 millions de dollars par année pour les institutions postsecondaires francophones minoritaires

Augmenter l’immigration francophone hors du Québec

Adopter une version française officielle de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1867

Représentation du Québec et des communautés francophones minoritaires hors Québec sur le conseil d’administration de Radio-Canada

Exiger que les services de diffusion en continu investissent une part de leur revenu brut canadien à la production de programmation originale au Canada, dont une part fixe sera en langue française

L’analyse de Stéphanie Chouinard :

La promesse sur la Charte de la langue française, ça va plaire à l’électorat québécois [...], mais pour les francophones en situation minoritaire, ça peut être un jeu très dangereux parce que ça peut ouvrir la porte à des demandes des autres provinces qui souhaiteraient imposer leur propre régime linguistique provincial dans les juridictions fédérales. [...] Ça pourrait vouloir dire qu’en Saskatchewan, par exemple [...], on pourrait perdre les services en français dans les agences et les institutions fédérales.

L’analyse de Rémi Léger :

Plusieurs des demandes de la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada, notamment sur la question de la modernisation de la Loi sur les langues officielles, se retrouvent mot pour mot dans la plateforme du parti. Le Parti conservateur répond aux principales demandes de la FCFAFédération des communautés francophones et acadienne et de ses membres, le projet de loi libéral y répond moins bien.

La principale proposition : Lutter avec les Acadiens et les Franco-Canadiens pour s’assurer que la réforme de la Loi sur les langues officielles serve en toute priorité la capacité de ces communautés à vivre et travailler en français

L’analyse de Stéphanie Chouinard :

Depuis l’arrivée de François Legault à Québec, on voit une volonté de rapprochement avec les communautés francophones en situation minoritaire [...]. Que le Bloc québécois reprenne certaines de ces lignes-là ne me surprend pas. Par contre, M. Blanchet va revendiquer que la Charte de la langue française s’impose dans les institutions de charte fédérale au Québec [...] et comme pour les conservateurs, ça peut s’avérer dangereux pour les francophones en situation minoritaire.

L’analyse de Rémi Léger :

Le propos sur la francophonie hors Québec est rassurant. [...] Depuis l’arrivée de M. Blanchet, le Bloc québécois a fait un certain travail, a été très sensible à l’enjeu de la modernisation de la Loi sur les langues officielles, a offert son soutien plus souvent que non à la francophonie canadienne et s’est fait même, parfois, le porte-parole en chambre pour poser des questions qui traitaient d’enjeux francophones, ce qu’il n’a pas toujours fait par le passé.

Les principales propositions : Bonifier le Plan d’action pour les langues officielles pour améliorer l’accès aux services dans la langue de son choix, l’enseignement dans la langue de la minorité et attirer davantage d’immigrants francophones dans toutes les communautés

Moderniser la Loi sur les langues officielles afin de renforcer la surveillance et la reddition de comptes, d’élargir la portée des droits linguistiques et de s’assurer que les communautés linguistiques minoritaires soient consultées

Garantir l’accès à la justice dans la langue officielle de son choix

S’assurer que les juges de la Cour suprême du Canada soient bilingues

Adopter le principe de l’asymétrie, qui reconnaît qu’en tant que langue officielle minoritaire, le français nécessite une protection et une promotion particulières

S’assurer que les entreprises du secteur numérique respectent les mêmes règles que les diffuseurs du Canada et payent des impôts au pays pour soutenir la production de contenus canadiens dans les deux langues officielles

L’analyse de Rémi Léger :

C’est clair qu’il n’y a pas de conseiller politique dédié à la francophonie. On semble mal connaître les enjeux ou pas en détail. Les promesses sont floues, imprécises. [...] La seule promesse précise est celle d’exiger le bilinguisme des juges à la Cour suprême du Canada. [...] Le NPDNouveau Parti démocratique propose des mesures sociales, des programmes sociaux, il aurait été facile d’y inclure une lentille francophone.

On a l’impression qu’on a juste fait un copier-coller de ce qu’on retrouvait en 2019, au point qu’on a même oublié de changer une date : on parle des quatre dernières années de gouvernement libéral plutôt que des six dernières années. C’est un peu gênant. Une citation de :Stéphanie Chouinard, politologue du Collège militaire royal du Canada et de l’Université Queen’s

L’analyse de Stéphanie Chouinard :

L’enjeu est présent, mais on reste en surface, il n’y a aucun engagement précis, par exemple sur le contenu d’une modernisation de la Loi sur les langues officielles ou sur la façon dont on voudrait mettre en œuvre chacune des promesses sur l’immigration ou la francisation. Ça nous laisse dans la brume.

Les principales propositions : Fournir un financement de base stable à CBC/Radio-Canada pour continuer à offrir une programmation télévisuelle et radiophonique de qualité à contenu canadien dans les deux langues officielles

Défendre les deux langues officielles du Canada

Au cours de la première année, promouvoir et mettre en œuvre une loi modernisée sur les langues officielles, en consultation avec les communautés linguistiques minoritaires

Garantir l'accès aux services fédéraux dans les deux langues officielles dans chaque province

Financement accru pour les programmes d'immersion en français et de français langue seconde

Assurer un financement permanent et stable aux institutions postsecondaires des communautés linguistiques minoritaires du Canada

L’analyse de Rémi Léger :

On dit de bonnes choses, on reprend certaines des principales revendications, mais sans conviction ni engagement concret. [...] Le Parti vert a encore du chemin à faire pour comprendre les enjeux et se faire une réflexion sur comment aborder ce dossier et comment se distinguer.

L’analyse de Stéphanie Chouinard :

C’est très nébuleux ce qui est proposé, ça tient sur une demi-page, on ne voit pas de réflexion profonde ni une direction claire. [...] On pourrait s’attendre à mieux, considérant que Mme Paul est parfaitement bilingue et qu’elle a démontré qu’elle a des connaissances du français et des communautés francophones plus grandes que Mme May.

Le bilan

Les deux politologues jugent que le Parti libéral comme le Parti conservateur ont fait leur devoir sur le sujet des langues officielles.

On voit que ces deux partis ont voulu se distinguer l’un de l’autre et donner une certaine saveur au dossier , juge M. Léger.

Pour Mme Chouinard, la plateforme libérale offre plus de certitudes.

Parce qu’on a les chiffres à l’appui , explique-t-elle. Mais je donnerais aux conservateurs une très bonne deuxième place, avec le bémol que plusieurs promesses ne sont pas encore chiffrées, ce qui permettrait de mieux les comparer avec l’offre du Parti libéral. [...] On peut avoir de très belles promesses sur papier, mais si on ne se donne pas les moyens de ses ambitions, elles peuvent demeurer sur papier.

M. Léger tempère toutefois l’importance des programmes.

Ce n’est pas nécessairement ce qui est inscrit dans la plateforme, mais plutôt la vision que se fait chaque parti du fédéralisme canadien. Et pour moi, les conservateurs doivent rassurer les francophones hors Québec qu’ils seront là pour les soutenir au besoin, même quand il s’agira d’une compétence provinciale comme l’éducation ou la santé. Sur cette dimension-là, Erin O’Toole ne s’est pas encore fait très rassurant.

