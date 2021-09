Les cols blancs de la Ville de Montréal ratifient l’entente de principe à 79 %

Les cols blancs de la Ville de Montréal ratifient l' entente de principe intervenue entre leur syndicat et la Ville le 8 juillet dernier .

La nouvelle convention d'une durée de six ans prévoit des hausses salariales équivalentes à 10 % pour les années 2019 à 2023.

De plus, en 2024 une hausse salariale d'un minimum de 1,5 % et d'un maximum de 2,15 % selon l'Indice des prix à la consommation ( IPCIndice des prix à la consommation ) pour Montréal. Pour l'année 2025, une hausse salariale d'un minimum de 1,5 % et d'un maximum de 2,5 % selon l' IPCIndice des prix à la consommation de Montréal est prévue , selon le communiqué du syndicat.

Plus de 1700 membres présents ont voté à 79 % pour l'acceptation de cette entente.

Cette entente sera soumise au conseil municipal le 15 septembre prochain pour adoption. Celle-ci permettra l'atteinte d'un salaire minimum de 15 $ l'heure pour tous les cols blancs, indique le syndicat.

Les travailleurs étaient sans contrat de travail depuis le 31 décembre 2018.