Des professionnels de la santé souhaitent toucher à la « prime COVID »

Durant la COVID, on a été très importants pour les médecins, car on faisait énormément de scans et de rayons X des poumons des patients infectés par la COVID , explique Claudia Lavoie, technologue en imagerie médicale. Elle n'a pas eu droit à la prime COVID , puisque son emploi ne fait pas partie des catégories jugées à risque.

Ce n’est pas un quart de l’urgence ni un quart des soins intensifs, donc je n’ai aucune reconnaissance du gouvernement concernant la prime de COVID-19. Une citation de :Claudia Lavoie, technologue en imagerie médicale

C’est incompréhensible pour nous aussi , soutient Isabelle Mantha, présidente de l’exécutif local de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) en Estrie. Depuis un an, le syndicat demande au gouvernement de revoir sa politique.

Encore aujourd’hui, le gouvernement n’est pas en mesure de les considérer et de leur donner les attractions salariales que plusieurs autres types d’emplois ont eues dans l’hôpital , ajoute Mme Mantha.

Le technologue en radio-oncologie Steve Fortin aurait aussi souhaité toucher à la prime, puisqu'il travaille directement avec des patients immunosupprimés. Les risques de transmission sont super élevés. [...] Dans une journée, on peut voir énormément de patients , souligne-t-il.

La vaccination obligatoire suscite des inquiétudes

La décision de Québec d'imposer la vaccination dans le réseau de la santé et des services sociaux suscite également des inquiétudes chez le syndicat des travailleurs de la santé.

Des travailleurs pourraient en effet être suspendus dès le 15 octobre s’ils n’ont pas reçu leurs deux doses de vaccin contre la COVID-19. Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, des représentants syndicaux craignent que cette mesure ait un impact sur la qualité des soins offerts à la population.

Pour sa part, le Comité d’éthique en santé publique a pris position, et considère que la vaccination obligatoire des travailleurs de la santé peut se justifier au nom de l’application du principe de précaution .

Ce sont maintenant 88 % des 20 000 membres du personnel du CIUSSS de l’Estrie-CHUS qui ont reçu leurs deux doses de vaccin contre la COVID-19. 92 % du personnel a reçu au moins une dose.

Avec les informations d’Alexis Tremblay