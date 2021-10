Pensionnat autochtone de Sept-Îles : prendre la parole pour faire connaître l’histoire

« On a voulu éteindre l’enfant en nous. On a voulu nous éteindre. Éteindre nos droits, notre culture, notre peuple », lance l’ex-pensionnaire Françoise Fontaine-McKenzie.

En 1966, Françoise Fontaine-McKenzie avait cinq ans lorsqu'elle est entrée au pensionnat de Mani-utenam. Elle y a résidé trois ans. Photo : Radio-Canada / Marie Kirouac

Elle fait partie des Innus qui, alors qu'ils étaient enfants, arrivaient par train, par avion ou même par bateau pour fréquenter le pensionnat Notre-Dame. Près de 200 enfants y ont été accueillis chaque année pendant 20 ans.

En 1949, le gouvernement fédéral avait créé la réserve de Mani-utenam dans le but de regrouper en un même lieu les Innus de Sept-Îles et ceux de la pointe de Moisie.

Tous les Innus de Sept-Îles ne viendront cependant pas s’installer à Mani-utenam et en 1966, la réserve de Uashat sera reconnue. Photo : Radio-Canada

Présents sur la Côte-Nord depuis plus d’une centaine d'années lors de la création de Mani-utenam, les Oblats de Marie-Immaculée trouvaient nécessaire d'ouvrir un pensionnat pour servir leur projet d’évangélisation des Innus. Après avoir fait les représentations nécessaires auprès du gouvernement fédéral, le pensionnat Notre-Dame de Sept-Îles a ouvert ses portes à Mani-utenam en 1952 et a été administré par les Oblats jusqu’à sa fermeture en 1971. Le bâtiment a ensuite été démoli l'année suivante.

Des départs impromptus

Yvette Michel fait partie de ceux qui l'ont fréquenté.

Elle se souvient bien de cette journée où ses sœurs l'avaient habillée et coiffée alors qu'elle avait 10 ans. Une journée qui à première vue avait des allures de fête, mais qui sera plutôt le début d’une longue dépression. Moi dans ma tête, je pense qu’on va me promener en ville, à Sept-Îles… mais je me retrouve le soir dans une grande salle pleine d'enfants. On nous monte directement au dortoir. Je m'assois sur le lit et je ne parle pas. Je ne comprends pas ce qui se passe. J’étais comme figée , relate l’ancienne pensionnaire.

En 1957, Yvette Michel avait 10 ans lorsqu'elle est entrée au pensionnat de Mani-utenam. Photo : Radio-Canada / Marie Kirouac

Dans les mêmes années, Jean-Charles Piétacho vit une journée similaire, à plus de 150 km de là. On joue dehors, on a du fun, un gros camion arrive et tout le monde est embarqué dedans. Nous on s’amuse et on ne sait pas ce qui se passe. On voit des jeunes qui fuient vers le bois, mais on ne comprend pas. Mais j’ai commencé à comprendre lorsqu’on était à l'aéroport de Longue-Pointe-de-Mingan , se remémore celui qui est aujourd’hui chef de la communauté d’Ekuanitshit depuis 30 ans.

En 1958, Jean-Charles Piétacho avait 6 ans lorsqu'il est arrivé au pensionnat de Mani-utenam. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Plus au nord, près de Schefferville, le départ de Jean-Guy Pinette est empreint d’autant de confusion.

Le prêtre est venu chez nous pour me dire : "viens mon petit garçon on va faire un voyage." Je n’avais aucun bagage. Je pensais que je partais une heure ou deux et qu'après je retournerais chez nous. Mais ce n'est pas ce qui est arrivé. Une citation de :Jean-Guy Pinette

Le train est allé jusqu’à Sept-Îles , raconte celui qui avait sept ans lors des événements.

En 1968, Jean-Guy Pinette avait sept ans lorsqu'il a été conduit au pensionnat. Il y a résidé jusqu'à la fermeture de l'établissement. Photo : Radio-Canada / Marie Kirouac

Des bribes du quotidien

Les pensionnaires rencontrés évoquent tous l’oubli partiel de ces sombres années. La sévérité de certains religieux en poste et la rigidité du quotidien demeurent cependant des souvenirs partagés.

Quand on est arrivés là-bas, ils nous ont enlevé notre linge, tout le monde avait sa chemise carreautée blanc et noir , se remémore Jean-Charles Piétacho.

Le soir, on est dans un dortoir. Le jour, on va à l’école, on se fait taper dessus et on ne comprend pas. Une citation de :Jean-Charles Piétacho

J’avais des cheveux longs et ils nous ont fait des coupes vraiment garçonnières, très courtes et au carré , raconte Françoise Fontaine-McKenzie. On me disait ce que je devais faire, comment je devais m’habiller, comment devait être ma coiffure.

C’était toujours la même routine : lever à 5 h, prière, toilette, habillage, toujours en rang, il ne fallait pas parler, puis descendre à la cafétéria, ne pas parler encore, puis manger ce qu’on avait sur le menu. Habituellement c’était du gruau ou des gros biscuits durs , se souvient Yvette Michel. Tout le monde faisait tout en même temps. On n’avait pas de personnalité propre. On était vraiment des agneaux , se rappelle-t-elle.

Ils voulaient enlever notre identité. [Ils voulaient] qu’on parle et qu’on écrive bien le français, qu’on suive la bienséance , soutient Jean-Guy Pinette. Il fallait se conduire comme un soldat. Toujours bien aligné et silencieux. Ils voulaient nous discipliner comme des militaires.

Quelques centaines de personnes se sont rassemblées sur le site de l'ancien pensionnat de Mani-utenam pour rendre hommage aux victimes des pensionnats autochtones le 1er juillet 2021. Photo : Radio-Canada / Marie Kirouac

Des abus

Près du quart des enfants qui sont passés par le pensionnat de Mani-utenam ont vécu des sévices graves estime un collectif d'anciens pensionnaires dans le livre Uitetau, produit en 2010 par le centre de santé et le conseil de bande de Uashat mak Mani-utenam.

Je fais partie des jeunes qui ont été abusés pendant mes séjours là-bas. Je ne suis pas le seul. Je sais que beaucoup ont dénoncé, d’autres sont morts sans avoir pu [parler]. Peut-être trop honteux de ce qui nous est arrivé , raconte avec effort Jean-Charles Piétacho, convaincu que malgré la douleur, il est important d'en parler.

Pourtant habitué à prendre la parole, le chef d’Ekuanitshit a un bégaiement inhabituel dans la voix. Ça se faisait le soir, quand on vient te chercher et on te fait des affaires que tu ne comprends pas. Tu es mêlé. Ça fait comme une honte quand tu retournes dans ta communauté. Ce n’est pas facile.

Jean-Guy Pinette porte en lui une souffrance similaire. Il y avait une patinoire et à côté il y avait une cabane. Le frère m’a entré dans la cabane et a fermé la porte. Il a allumé une petite lumière et s’est collé à moi.... Quand ça a été fini, il m’a donné un bâton de hockey. Quand je suis sorti de la cabane, je me suis senti bizarre. Je me suis senti perdu. Je ne savais plus où m'orienter. J’étais tout jeune. Quelque chose s'est passé dans cette petite cabane-là.

Jean-Guy Pinette a continué à jouer au hockey. Le voici à 13 ans alors qu’il vit dans un centre d’accueil à Québec. Photo : Gracieuseté de Jean-Guy Pinette

Des séquelles toujours présentes

Un demi-siècle après la fermeture du pensionnat, les séquelles reliées à ce bâtiment voué à l’assimilation des Autochtones sont toujours vives.

Ça a détruit beaucoup de familles. En nous emmenant à une culture qui n’était pas la nôtre, ça a encore beaucoup d’impact sur nos enfants et nos petits-enfants aussi. Mes enfants ont eu aussi eu des séquelles du mode de vie qu’on a reçu. [Ça a causé ] des problèmes sociaux comme l’alcoolisme, la toxicomanie, le suicide , explique Françoise Fontaine-McKenzie.

Jean-Charles Piétacho est du même avis : après ça tu ne peux pas être un bon père de famille et dire "je connais le rôle d’un parent." Moi aussi j’ai consommé longtemps. Longtemps pour oublier, pour cacher la honte.

Les anciens pensionnaires ont dû braver l'omerta, raconte Yvette Michel. Ils ne nous écoutaient pas, nos parents, ils ne nous croyaient pas. Pour eux les prêtres, c’était comme ‘’wow’’. Ça a pris du temps.

Long pèlerinage, thérapie, groupes de soutien, témoignages devant leurs proches, cérémonies de guérison, la liste des démarches entreprises pour se soulager de leurs souffrances et retrouver confiance en eux est longue.

L'ex-pensionnaire Yvette Michel a pris la parole lors d'un rassemblement sur le site de l'ancien pensionnat de Mani-utenam pour rendre hommage aux victimes des pensionnats autochtones le 1er juillet 2021. Photo : Radio-Canada / Marie Kirouac

Les anciens pensionnaires rencontrés ont un point en commun : ils ont pris la parole, ils se sont pris en main et ils sont aujourd’hui des leaders ou des personnes de soutien dans leurs communautés.

Jean-Guy Pinette travaille aujourd’hui dans une maison pour les détenus autochtones à Mani-utenam. Je comprends quand on me parle d’abus sexuel, des pensionnats, de la DPJDirection de la protection de la jeunesse , des enfants abandonnés. Je comprends parce que je suis tout passé par là. Quand une personne vient me voir et me parle de son problème, je le comprends tout de suite.

Aujourd’hui le conseil des Innus de Uashat mak Mani-utenam souhaite déménager le centre de santé qui est établi dans l’ancienne école de jour, juste en face du site de l’ancien pensionnat. La démolition de ce bâtiment qui rappelle des souvenirs éprouvants à d’anciens pensionnaires est demandée par plusieurs dans la communauté.

Je trouve ça important que tout ce qui est encore là comme structure soit démoli pour qu’on fasse un deuil. Je suis pour les fouilles et l’enquête aussi. Je veux que ce soit fait de mon vivant. Une citation de :Françoise Fontaine-McKenzie

Le centre de santé de Mani-utenam est installé dans le bâtiment de l'école de jour du pensionnat. Une rue sépare aujourd'hui ce bâtiment et le site de l'ancien pensionnat. Photo : Radio-Canada / Marie Kirouac

En juillet dernier, les chefs des communautés innues de la Côte-Nord ont demandé la tenue de fouilles sur le site de l’ancien pensionnat ainsi qu’une enquête pour mieux connaître dans quelles circonstances certains enfants ont dû quitter leur famille pour obtenir des traitements médicaux ou pour fréquenter un établissement scolaire sans jamais revenir dans leurs communautés.

Il y a beaucoup de doutes actuellement. Il y a des choses qui se sont passées ici [à Mani-utenam]. Il y a des secrets qui sont gardés et il faut que les gens sachent ce qui s’est réellement passé dans la communauté. Pour que le doute s’évanouisse enfin , espère Jean-Guy Pinette.