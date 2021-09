Usine de traitement de l’eau de Drummondville : la facture grimpe en flèche

Selon le conseil municipal, la hausse du prix des matériaux liée à la pandémie explique principalement cette hausse.

Ce ne sont pas des entrepreneurs qui se prennent des grosses marges, ce sont vraiment les matériaux qui ont augmenté. Une citation de :Alain Carrier, maire de Drummondville

La Ville de Drummondville interpelle donc de nouveau Ottawa et Québec pour obtenir des sommes supplémentaires. Dans le cadre d’un programme conjoint, les gouvernements fédéral et provincial avaient déjà consenti à allonger plus de 32 millions $ au début des travaux de construction de l’usine.

La soumission la plus basse est de 108 millions. On souhaiterait avoir 40 % de 108 millions [...]. Après ça, on demande au provincial aussi de voir s'il peut en mettre un peu plus , explique le maire Alain Carrier.

En attente d'une réponse du ministère des Affaires municipales

Le député de la CAQCoalition avenir Québec dans Drummond-Bois-Francs, Sébastien Schneeberger, souligne devoir attendre des réponses du gouvernement avant de pouvoir s'avancer dans le dossier des fonds pour l'usine de traitement de l'eau.

On attend toujours une réponse du ministère des Affaires municipales d’ici les prochains jours et les prochaines semaines , indique-t-il.

Est-ce que Québec aura l’intention d’augmenter sa participation financière? À partir de là, si Québec demande au fédéral d’augmenter sa participation financière, vous pouvez être certains qu’on va être là pour rappeler au gouvernement fédéral ses obligations , souligne quant à lui Martin Champoux, le député sortant et candidat bloquiste dans Drummond.

La Ville préfère, d’ici là, garder le cap avec son projet initial. On verra la réponse c’est quoi, et après ça, on pourra regarder les alternatives , soutient Alain Carrier.

Le maire espère encore limiter les délais de construction de la nouvelle usine, dont l'ouverture est prévue en 2023.

Avec les informations de Jean-François Dumas