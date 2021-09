La consultante d'entreprise Jacinthe Vaillancourt devient la septième candidate dans la course à la mairie de Saguenay.

La femme d'affaires a confirmé sa candidature mercredi. En entrevue en soirée, elle a indiqué qu'elle attendait d'être assez avancée dans les formalités administratives avant de l'annoncer. La date limite pour déposer sa candidature est le 1er octobre. L'élection aura lieu le 7 novembre.

Je dépose ma candidature à la mairie de Ville de Saguenay. En juin dernier, j’ai vendu mon entreprise spécialisée en coaching d’entreprises. Ce temps de recul m’a permis de réfléchir sur quel projet je pourrais m’investir davantage et cet axe se manifeste par la décision que je viens de prendre de relever ce nouveau défi pour Ville Saguenay , a-t-elle fait savoir par communiqué en soirée.

Les six autres candidats annoncés sont la mairesse actuelle, Josée Néron, la présidente de l'arrondissement de Jonquière, Julie Dufour, la mairesse de Saint-David-de-Falardeau, Catherine Morissette, l'ancien ministre libéral et conseiller municipal, Serge Simard, l'ancien candidat à la mairie de Saguenay, Dominic Gagnon, et le candidat du parti Unissons Saguenay, Claude Côté.

Jacinthe Vaillancourt a travaillé au sein de la Banque Nationale de 1986 à 2000 où elle a occupé des postes de direction. Selon le curriculum vitae qu'elle a transmis, elle est titulaire d'une maîtrise en gestion des petites et moyennes organisations à l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC). Elle a aussi été chef mentore au sein de l’équipe de Promotion Saguenay.

On a besoin de rafraîchir, de renouveler la ville. [...] Je le sens dans mes trippes , a-t-elle lancé en entrevue.

Elle est installée à Saguenay depuis 2000.