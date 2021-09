Facture salée pour la réparation d’une conduite sanitaire à Sept-Îles

D’après le directeur général de Sept-Îles, Patrick Gwilliam, une facture encore plus élevée que celle des réparations est à prévoir, puisque la ville anticipe aussi devoir effectuer des travaux majeurs sur une grande section de la conduite sanitaire, dans le bas de la ville. Il mentionne que les ingénieurs sont présentement en train de bâtir un plan pour l’année prochaine pour malheureusement ouvrir complètement cette section de la rue Brochu et remplacer la plupart des tuyaux.

Les analyses des ingénieurs devront ensuite être présentées au conseil municipal.

Les élus devront alors approuver l'amorce des travaux, qui pourraient débuter au cours de la prochaine année.

Malgré les circonstances, le directeur général de la Ville de Sept-Îles estime qu'il est toutefois trop tôt pour envisager des recours judiciaires envers les entrepreneurs et les fournisseurs qui ont veillé au déploiement de la conduite, il y a de cela 24 ans.



Tant que tu ne connais pas la cause, tu ne peux pas blâmer quelqu'un. Ça pourrait être une cause qui est hors de contrôle de l'entrepreneur qui a fait ce travail-là, il y a plus de vingt ans maintenant.

Une citation de :Patrick Gwilliam, directeur général de Sept-Îles.