Un film pour documenter l’histoire singulière de l’église Saint-Philippe d’Arvida

L’histoire de la paroisse et de l’église Saint-Philippe d’Arvida, démolie il y a plus deux ans, feront l’objet d’un film documentaire.

La Ville de Saguenay accorde 5000 $ à la Fabrique Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus pour la réalisation du projet visant à retracer le passé du temple religieux à l’architecture singulière et à l’histoire riche en rebondissements.

Le projet sera mené par la compagnie Les Films de La Baie et nécessitera un investissement total de 15 000 $.

D’abord dotée d’un dôme, l’église construite en 1964 a dû fermer ses portes en 1971 en raison d’un vice de construction. Une longue bataille judiciaire s’échelonnant sur 14 ans s’en est suivie, opposant la fabrique de la paroisse et les architectes à l’origine de la reconstruction presque complète du lieu de culte.

L'église a été rasée en 2019. Photo : Radio-Canada / Gilles Munger

Le film a pour but de préserver l’histoire de la paroisse Saint-Philippe qui fut très mouvementée avec le vice majeur de construction de l’église, menant à sa fermeture sept ans, seulement, après son ouverture. Il y a eu la poursuite des 14 années jusqu' en Cour suprême du Canada et la démolition, puis la reconstruction de l’église en 1983 et 1984. On sait qu’elle [l’église] a été encore une fois démolie dans les dernières années , a expliqué le conseiller Carl Dufour, lors de la séance du conseil municipal de Saguenay, mardi.

Il dressait alors le bilan de la plus récente assemblée de la commission Arts, culture et patrimoine de Saguenay, dont il est le président.

En entrevue, il a plus tard renchéri en disant que c'est important de préserver à tout le moins, la mémoire de cette église-là qui a eu une histoire rocambolesque .

Une vue aérienne du quartier et de l'église Saint-Philippe en 1972. Photo : Gracieuseté de Bibliothèque et Archives Canada.

Outre la Ville, le député de Jonquière, Sylvain Gaudreault, a versé une subvention pour la réalisation du film portant sur la défunte église, tombée sous le pic des démolisseurs en 2019, un an après sa vente. Elle ne pouvait être récupérée en raison de problèmes structuraux. Le terrain est vacant depuis ce temps puisque le projet d’agrandissement de la résidence pour aînés Saint-Philippe, située juste à côté, ne s’est pas concrétisé.

Le projet est encore sur la table. Malheureusement, les Résidences Saint-Philippe ont eux aussi un problème de main-d’œuvre. C’est sûr que ce n’est pas très beau dans le paysage. Ils sont conscients de ça et m’ont assuré que si le projet ne va pas de l’avant, ils vont aménager le terrain pour que ce soit bien pour les citoyens du quartier , a expliqué Carl Dufour.

Les cloches de l’église Saint-Philippe ont été récupérées par un médecin de Chicoutimi, qui les a installées devant le Centre d’aide aux personnes accidentées ou blessées à l’emploi (CAPABE), sur le boulevard Talbot, à Chicoutimi.