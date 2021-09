Débat des chefs fédéraux : et les francophones hors Québec, eux?

Modernisation de la Loi sur les langues officielles, financement de l’éducation en français en Colombie-Britannique, insolvabilité de l’Université Laurentienne en Ontario, la dernière année en a été une de tous les combats pour les communautés francophones en milieu minoritaire.

Pourtant, ces dossiers chauds qui affectent de près ou de loin plusieurs milliers de Canadiens francophones au pays n’ont pas su s’élever au rang des priorités, se désole Liane Roy, présidente de la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada ( FCFAFédération des communautés francophones et acadienne ).

Nous avons manqué une belle occasion , souligne-t-elle d’emblée. Les réponses [des chefs] semblaient principalement en lien avec les réalités québécoises. Si ce n’était pas de la dernière question, deux minutes avant la fin, nous n’existions pas lors du débat de mercredi soir.

C’est un peu décevant.

Il aura en effet fallu attendre la fin du rendez-vous télévisuel pour que l’enjeu du financement des universités francophones devienne le cœur d’un débat ouvert où chacun des partis a eu l’occasion de rappeler sa position.

Si le Bloc québécois d’Yves-François Blanchet s’est rapidement félicité d’être la seule voix des francophones hors Québec au Parlement, le chef conservateur Erin O’Toole a quant à lui indiqué sa volonté de moderniser la Loi sur les langues officielles.

Pour sa part, la cheffe des verts Annamie Paul a misé sur l’accès à une éducation bilingue, tandis que le chef des néo-démocrates Jagmeet Singh s’est porté à la défense des institutions postsecondaires francophones.

Et si tous les chefs ont insisté sur leur amour de la langue de Molière, c’est le premier ministre sortant, Justin Trudeau, qui a marqué des points lors de cet échange combatif, selon Joël Belliveau, chercheur en résidence au Centre de recherche en civilisation canadienne-française à l’Université d'Ottawa et professeur associé à l’Université Laurentienne.

Il a fait remarquer que c’était naïf de penser que le chef conservateur Erin O’Toole pouvait aider la situation alors que tous les campus problématiques sont situés en Alberta, en Ontario et au Nouveau-Brunswick, soit trois provinces avec des gouvernements provinciaux conservateurs , fait-il valoir.

Une opération séduction à la québécoise

Bien qu’il soit diffusé à l’échelle du pays, le débat électoral en français a rapidement pris une tournure très québécoise dans l’esprit des chefs de partis, estime Linda Cardinal, professeure émérite à l’École d’études politiques de l’Université d’Ottawa.

Nous avons eu droit à un débat destiné aux Québécois , résume-t-elle. C’était un débat en français, mais dont toutes les questions étaient cadrées de manière à ce que les réponses puissent éclairer les Québécois.

Les enjeux de santé, de garderie ou encore de juridiction portaient essentiellement sur le Québec alors que ce sont des enjeux pour l’ensemble des francophones. Une citation de :Linda Cardinal, professeure émérite à l’École d’études politiques de l’Université d’Ottawa

En d’autres termes, la francophonie n’est pas seulement une question de langues officielles, martèle Mme Cardinal. L’environnement, la santé, l’emploi, l’immigration, ce sont des questions qui intéressent beaucoup les francophones hors Québec.

C’est un avis que partage Marème Diongue, vice-présidente de la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne. Il y a une grande différenciation dans le langage lorsque [les chefs] parlent des Canadiens et des Québécois. Mais la vérité est que les Québécois sont Canadiens et qu’en dehors du Québec, il y a beaucoup de francophones en situation minoritaire qui veulent être entendus et qui ont des besoins non comblés.

Et parmi ces grands besoins, le président de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, Carol Jolin ne peut passer à côté de la pénurie de main-d'œuvre. Si une question a été directement posée à ce sujet par un citoyen de Saint-Prosper au Québec lors du débat, il aurait souhaité que les chefs en fassent une priorité nationale.

J’aurais aimé que les partis abordent la pénurie d’enseignants tant au niveau de l’immersion que du français comme langue première , explique-t-il. Cette pénurie de main-d'œuvre en particulier est un vrai frein à l’essor de la francophonie au pays.

Mais la réalité est que le Québec est central dans l’échiquier politique fédéral, rappelle le professeur Belliveau. Le vote québécois était tellement divisé lors des dernières élections que les trois partis principaux sont tous à la recherche de gain parmi les Québécois.

C’est une analyse également avancée par Mme Cardinal qui estime tout de même que l’électorat francophone hors Québec pourrait peser dans la balance lors du jour du scrutin. Il existe certaines circonscriptions francophones où il y a des enjeux importants notamment dans le Nord de l’Ontario où les libéraux et les néo-démocrates luttent pour le pouvoir.

Une seconde chance

Pour les électeurs qui sont restés sur leur faim lors du débat des chefs, ils peuvent compter sur un autre rendez-vous électoral le 15 septembre prochain alors que les partis politiques auront l’occasion de préciser leurs propositions au sujet de la francophonie.

C’est rassurant de savoir que nous aurons l’occasion de parler de nos réalités et de nos priorités qui tournent autour de la modernisation de la Loi sur les langues officielles, de l’éducation postsecondaire en français, des centres de la petite enfance et de l’immigration francophone , exprime Liane Roy, présidente de la FCFAFédération des communautés francophones et acadienne .

Une déception est toutefois déjà perceptible à quelques jours de l’événement. C’est un débat avec les représentants des partis. Les chefs ne seront pas présents , précise-t-elle.

Lors de ce débat s’affronteront les représentants des cinq principaux partis politiques, soit François Choquette du Nouveau Parti démocratique, Luc Joli-Coeur du Parti vert du Canada, Mélanie Joly du Parti libéral du Canada, Alain Rayes du Parti conservateur du Canada et René Villemure du Bloc québécois.

Les candidats sont tous intimement liés au débat sur les langues officielles , indique la professeure Cardinal. Ça s’annonce très intéressant.

Pour sa part, Carol Jolin s’attend lui aussi à un engagement clair des partis politiques au sujet de la modernisation de la Loi sur les langues officielles et du financement des institutions postsecondaires en français.