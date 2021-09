COVID-19 : 1166 nouveaux cas et 18 décès en 24 heures

Au cours des dernières 24 heures, l'Alberta recense 1166 nouveaux cas de COVID-19 et 18 décès de plus. Jusqu’à maintenant, la pandémie a fait 2425 morts dans la province.

Actuellement, il y a 647 personnes hospitalisées en raison de la maladie (contre 602 mardi), dont 147 sont aux soins intensifs.

Parmi les 500 patients hospitalisés en dehors des unités de soins intensifs, 76,6 % ne sont pas vaccinés ou le sont seulement partiellement.

Parmi les 147 malades aux soins intensifs, 89 % ne sont pas vaccinés ou juste partiellement.

Dans un courriel envoyé mercredi à Radio-Canada, une porte-parole de Services de santé Alberta précise qu’il y a en ce moment 258 lits de soins intensifs dans la province, dont 85 lits qui ont été ajoutés.

Kerry Williamson écrit que depuis le 1er septembre, ce sont 53 lits de plus qui ont été ouverts.

Toujours à l'échelle de la province, les unités de soins intensifs (y compris les lits supplémentaires) sont occupées à 87 % de leur capacité, dit-elle.

Manque de personnel?

Au cours d’une conférence de presse diffusée mercredi sur YouTube, le groupe indépendant de médecins et d’experts Protect Our Province s’est inquiété de ce taux d'occupation et de la situation dans les unités de soins intensifs.

Le Dr Darren Markland a souligné que le défi principal est le manque personnel. La Dre Neeja Bakshi a abondé dans le même sens. Elle a rappelé qu’il ne suffit pas de rajouter des lits supplémentaires, mais qu’il faut du personnel pour s’en occuper.

Il faut en moyenne quatre infirmières pour un lit en soins intensifs , a -t-elle souligné. D’après elle, il n’y a actuellement pas assez de personnel pour faire face à l'augmentation des hospitalisations en soins intensifs dans la province.

Un taux de reproduction supérieur à 1

Pour la période allant du 30 août au 5 septembre, le taux de reproduction du virus s’établit à 1,12, contre 1,19 pour la période précédente.

Dans la zone d'Edmonton, ce taux baisse également passant de 1,32 à 1,09. En revanche, dans la zone de Calgary, il augmente, passant de 1,05 à 1,14.

Aucune information sur les 3e doses

Au total, plus de 5,6 millions de doses de vaccins contre la COVID-19 ont été administrées en Alberta.

Depuis début septembre, la province offre une troisième dose aux aînés dans les centres de soins de longue durée et aux personnes immunodéprimées.

La troisième dose est aussi disponible pour les Albertains désirant voyager si leur destination n’accepte pas le vaccin de Covishield/AstraZeneca ou le mélange de vaccins qu’ils ont reçu.

Pour l’instant, les données concernant la distribution de ces doses ne sont pas disponibles.